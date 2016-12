Marconi entrega 640 moradias populares em Anápolis

Data de publicação: 27 de dezembro de 2016 - 17:01

“O poder só serve se for para fazer o bem. Nós estamos na administração objetivando uma coisa só: levar serviços de qualidade em todas as áreas e, principalmente, benefícios como o da casa própria às famílias que precisam”. A declaração foi dada pelo governador Marconi Perillo, na tarde desta terça-feira, dia 27, durante a entrega de 640 unidades habitacionais, em Anápolis.

As famílias contempladas com moradias no Residencial São Cristóvão receberam, nesta tarde, as chaves dos apartamentos. No empreendimento, foram investidos R$ 8 milhões com recursos provenientes do Governo de Goiás, por meio do Cheque Mais Moradia, da Agência Goiana de Habitação (Agehab), numa parceria com a Caixa Econômica Federal, por meio do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), e a Prefeitura de Anápolis. A construção do Residencial foi iniciada em maio de 2014.

“Um projeto dessa magnitude, que vai beneficiar mais de 600 famílias, não ficaria de pé se não houvesse a presença dos três níveis de poder: a União, com o programa Minha Casa, Minha Vida, o Governo Estadual, com o Cheque Moradia, e a Prefeitura de Anápolis, que doou o terreno. Então, é esse somatório que fez com que esse projeto fosse viabilizado”, destacou o governador.

Em entrevista à imprensa, o governador ressaltou que o Governo de Goiás vai continuar sendo “o maior parceiro” da Caixa Econômica Federal no Brasil. “Temos a maior conta e as maiores parcerias e vamos continuar tendo parcerias com as prefeituras para reduzirmos cada vez mais o déficit habitacional em Goiás”, afirmou Marconi.

O chefe de Gabinete do Ministério das Cidades, Adriano de Aquino, elogiou a postura do governador Marconi de trabalho incansável em prol do povo de Goiás. Disse que é testemunha da dedicação de Marconi: “Este ano não foi apenas de sorte, senhor governador, foi um ano em que o senhor trabalhou muito, um ano do seu esforço. Estou lá no Ministério e estou vendo o trabalho e o esforço do senhor para o povo de Goiás”.

Acompanharam a solenidade o presidente da Agehab, Luiz Stival; o prefeito de Anápolis, João Gomes ; o senador Wilder Morais; os deputados estaduais Carlos Antônio e Eliane Pinheiro; o vice-presidente da Caixa Econômica Federal, Fábio Lenza; a superintendente Regional Sul da Caixa Econômica Federal, Marise Fernandes; o superintendente Regional Norte da Caixa Econômica Federal, Gilmar Lopes Peixoto; entre outras autoridades locais.

Residencial São Cristóvão

As 640 famílias já vistoriaram os apartamentos, em atendimentos acompanhados pela equipe da Agência Goiana de Habitação (Agehab), obedecendo aos critérios dos programas Minha Casa, Minha Vida, do governo federal, e do Cheque Mais Moradia, do Governo de Goiás. Os endereços foram definidos por sorteio.

Com 640 apartamentos – distribuídos em 40 blocos de quatro andares com 16 apartamentos por bloco – o residencial está localizado em uma área valorizada do município, nas proximidades da BR-153, e conta com investimento total de R$ 44,8 milhões, dos quais R$ 8 milhões e 320 mil em Cheque Mais Moradia.

Os apartamentos são de 44 metros quadrados de área construída, com dois quartos, sala, cozinha e banheiro. As famílias selecionadas fazem parte da chamada faixa 1, com renda inferior a R$ 1,6 mil. Depois de inscritas, elas passaram por uma triagem seguida de um sorteio público.

