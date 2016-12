Marconi está otimista para 2017

Data de publicação: 23 de dezembro de 2016 - 9:08

O governador Marconi Perillo participou de mais uma edição do programa Governador Responde, formato gravado em que as perguntas dos internautas são mediadas por uma repórter. Em seguida, o vídeo é postado em suas redes sociais.

A pedido dos internautas, Marconi destacou o que considera o acontecimento mais marcante do ano, falou sobre a assinatura de protocolos de intenção com cinco empresas que garantirão investimento de R$ 437 milhões no Estado, e discutiu o Programa de Austeridade pelo Crescimento do Estado de Goiás.

Natal

A agenda foi muito corrida. Até agora está sendo. Estou cumprindo todos os compromissos. Atendendo todas as pessoas que pediram para falar comigo. Mas sempre passo o Natal com a família. É uma tradição. Sempre procuro trazer para a minha casa os meus familiares. Gosto muito do Natal, pois nos faz refletir sobre princípios, valores e a unidade da família, que é o que há de mais importante na vida da gente.

Acontecimento Marcante

Foi um ano de superação. O mais importante é termos uma muralha na frente e sempre transpor. Eu sempre tive muitos desafios durante todos os meus mandatos. Mas este ano e o ano passado foram muito difíceis, e eu procurei com a minha equipe, principalmente a equipe econômica, buscar soluções para os desafios que pareciam intransponíveis. Nós conseguimos muita coisa em Brasília. Tive o apoio dos senadores da nossa base, o Wilder e a Lúcia Vânia, o apoio da nossa bancada de deputados na Câmara, o apoio do governo federal. Enfim, nós conseguimos avançar na discussão da dívida externa do Estado, no recebimento de recursos da repatriação, e em muitas outras coisas que fizeram com que pudéssemos chegar agora em uma situação melhor do que chegamos em 2015. A crise é dura, afinal o Brasil empobreceu 8,3%, e isso significou muito desemprego, muitos problemas. Muitas pessoas com desesperança, mas eu continuo otimista de que vamos vencer mais desafios e ter um 2017 melhor. Em Goiás, por exemplo, nós plantamos muitas sementes para serem colhidas nos próximos dois anos.

Empresas em Goiás

É o somatório de um esforço coletivo em todas as áreas do governo. Nossos técnicos, nossos profissionais são ágeis, são honestos, trabalham para que a gente não perca nenhum investimento. Esses cinco investimentos anunciados agora representam mais uma leva de investimentos que conseguimos trazer apesar da crise. Foi quase meio bilhão de reais de investimentos anunciados no Estado. Nós temos buscado em todas as direções o melhor para o nosso Estado. E aí quando a gente faz o somatório verifica que o Estado avança, se moderniza.

Programa de Austeridade

Nós estamos ajustando um pouco a previdência porque o déficit é grande, e daqui a pouco se não ajustarmos o governo não tem dinheiro para pagar aposentados e pensionistas, e eu nunca atrasei nenhum dia o pagamento dos funcionários. Também fizemos vários ajustes para que aquilo que o governo arrecada possa caber dentro da despesa. Nessa crise é claro que tivemos uma perda grande em arrecadação. Se não tivéssemos tido, com certeza estaríamos em uma situação mais tranquila. E para chegar à situação em que chegaram, alguns grandes estados brasileiros hoje estão enrolados. Então, muitas medidas precisam ser tomadas no ano que vem. Goiás foi o primeiro estado a enviar medidas de austeridade para a Assembleia, e é o primeiro que também vai aprovar esses projetos.

Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás