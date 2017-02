Marconi: governo austero para promover a juventude

Ao anunciar a ampliação do Passe Livre Estudantil (PLE) para Anápolis e Rio Verde – os dois primeiros municípios fora da Grande Goiânia a receber o benefício –, o governador Marconi Perillo disse nesta quinta-feira, dia 9, que vai manter firmes as rédeas com o gasto público para promover a cidadania, em especial a juventude. ”Vamos continuar fazendo um governo austero para promover a juventude”, afirmou, sob aplausos, durante reunião de trabalho para detalhar a extensão do PLE para o interior, no auditório Mauro Borges, do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia, com plateia formada em sua maioria por estudantes.

“É papel do governante cortar gastos, tomar medidas de austeridade, para permitir que a juventude tenha acesso à escola”, discursou Marconi na solenidade. Para ele, é “dever moral e intelectual” do gestor público investir em Educação, apoiar os hipossuficientes – as camadas mais humildes da sociedade. Marconi e o secretário de Governo, Tayrone Di Martino, assinaram, durante o encontro, o Projeto de Lei que será enviado na abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa, estendendo o benefício para Anápolis e Rio Verde, nos mesmos moldes do que existe hoje na Região Metropolitana de Goiânia.

Além de considerar esta quinta-feira um dia “grande satisfação” e uma “conquista fantástica” para o futuro da juventude goiana, governador ressaltou que a política de austeridade pelo crescimento permite que o Estado direcione suas ações para democratizar as oportunidades para todas as pessoas. “Governar é fazer escolha. Governar com seriedade é fazer as melhores escolhas”, sustentou.

Na solenidade, Marconi aproveitou para fazer um desabafo. Disse que desde cortou cargos comissionados no Estado, tem sido procurado constantemente por pessoas pedindo emprego. “É desonesto empregar alguém e a pessoa não ter qualidade ou compromisso com o que faz”, comentou, ao enfatizar que chega até ser “desumano” um governante nomear alguém que só aparece para receber o salário. Isso, reforçou, não é admitido em seu governo.

Anápolis e Rio Verde

Secretário de Governo, Tayrone Di Martino explicou que, em Anápolis, 15 mil estudantes serão beneficiados pelo Passe Livre Estudantil e 5 mil em Rio Verde. Segundo ele, a meta é interiorizar o programa. As próximas cidades a serem contempladas serão Jataí e Catalão e o programa também será lançado em breve no Entorno do Distrito Federal.

Tayrone explicou ainda que os estudantes já contam com desconto de 50% na tarifa e o Estado se encarrega dos outros 50%, com o compromisso de universalidade do benefício. Em Anápolis e Rio Verde, o valor do subsídio garantido pelo governo estadual deverá somar R$ 747 mil mensais. Segundo o secretário, para ter acesso ao programa, o município precisa ter transporte coletivo com uso de bilhetes eletrônicos. Esta semana, adiantou, agendou reunião na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), em Brasília, na perspectiva de ampliar o Passe Livre Estudantil nos municípios do Entorno do DF.

Incentivo para estudar

A estudante de 17 anos, Ana Regina Teixeira, mora com a mãe e a irmã. Ela conta que o Passe Livre ajuda nas finanças de casa, já que o dinheiro que seria gasto com as passagens de ônibus é utilizado nos custos de casa. A mãe é doméstica, recebe um salário mínimo e sustenta a casa. A jovem ressalta que o benefício é um incentivo para quem deseja estudar. “Esse Passe serve para atender realmente a necessidade do estudante, que é o de ir para a escola e bibliotecas”.

Para a aluna do Colégio Estadual Jardim Europa, Geovana Gonçalves , também de 17 anos, sem o Passe Livre teria que se deslocar algumas quadras para pegar carona com um amigo. A aluna ressalta que sem esse dinheiro mensal os estudos seriam prejudicados. Ela utiliza o benefício há três anos.

Quem deseja receber o benefício é a aluna do Colégio Estadual Assis Chateubriand, em Campinas, Yaridssa Martins, que esteve no evento para entender o funcionamento do programa. Ela mora no Setor Vera Cruz, saída para Trindade, e todos os dias pega dois ônibus para ida e três para volta. A intenção é se cadastrar neste ano para conseguir o benefício e economizar para os custos da família.

Passe Livre Estudantil

Para obter ou renovar o Passe Livre, é obrigatório que o estudante ou o responsável legal, em caso de jovens com idade inferior a 18 anos, compareça em qualquer unidade Vapt Vupt da Região Metropolitana de Goiânia portando os seguintes documentos originais:

- Cartão Passe Escolar (Emitido pelo Setransp)

- Documento de identificação com foto (RG ou Carteira de Trabalho)

- CPF

-Termo de uso do Passe Livre Estudantil assinado (disponibilizado nos Vapt Vupt)

