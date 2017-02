Marconi responde logo mais a perguntas ao vivo dos internautas

Data de publicação: 8 de fevereiro de 2017 - 12:38

O governador Marconi Perillo comanda a partir das 13h30 desta quarta-feira, dia 8, o primeiro Governador Responde. Será ao vivo e com transmissão pelas redes sociais. Ele responderá as perguntas dos internautas sobre o andamento das ações e programas do Governo de Goiás. É mais uma edição do Governador Responde, a primeira em tempo real do quadro, implantado por Marconi como parte das ações para ampliar a transparência da administração estadual.

O sinal da transmissão estará online neste site Goiás Agora e também nas páginas do Governo de Goiás e de Marconi no Facebook (www.facebook.com/Governo de Goiás e www.facebook.com/MarconiPerillo). Os internautas poderão enviar em tempo real as perguntas para o governador, que as responderá na hora.

23ª edição

Esta é a 23ª edição do Governador Responde, quadro concebido pela Assessoria de Mídias Sociais do governador como parte da ações para ampliar a transparência da atuação do Governo de Goiás. E ainda garantir o acesso do cidadão ao planejamento e à execução da administração é determinação de Marconi e prioridade do Programa de Governo.