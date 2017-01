Marconi sugere criação de consórcios para pavimentação

Data de publicação: 19 de janeiro de 2017 - 18:32

Nesta quinta-feira, dia 19, o governador abriu as portas do gabinete para mais uma maratona de audiências individuais aos novos prefeitos – 28 ao todo. “Com o consórcio é possível fazer mais asfalto, com um custo menor”, repetiu o governador a cada um deles, garantindo também que os convênios serão cumpridos à risca pelo Estado.

A primeira comitiva foi de Fazenda Nova, liderada pelo prefeito Afrânio Ferreira. Reafirmou que o governo está aberto a parcerias e que não haverá discriminação a prefeito, independente se da base do governo ou da oposição. O prefeito de Fazenda Nova, pediu recapeamento de ruas, convênio com o Hospital, um micro-ônibus para transporte escolar e ambulância.

A comitiva de Inaciolândia, liderada pelo prefeito Francisco Castilho, apresentou demandas urgentes: pavimentação urbana, operação emergencial de recuperação da GO-206, um veículo para transporte escolar e 200 casas. O governador informou que a prioridade este ano é habitacional: construir 30 mil moradias. “Estou definindo tudo com os pés no chão. O que for fechado no convênio, o Estado vai pagar”, garantiu Marconi.

Já a prefeita de Americano do Brasil, Maria Sueli da Silva, pediu recuperação de sua malha urbana e galpões comerciais, para instalação de empresas. “Sou muito preocupada com a geração de emprego”, afirmou. O prefeito de Campinorte, Francisco Sobrinho, reivindicou retomada de pavimentação da GO que liga Nova Iguaçu a Santa Terezinha. O governador garantiu que o Estado vai assinar convênio para execução das obras de infraestrutura.

Prioridades

As prioridades encaminhadas pelo prefeito de Mundo Novo, Hélcio Alves foram asfaltamento urbano, Cheque Moradia e retomada das obras de pavimentação da GO-136, de Mundo Novo a Crixás. “O governador nos recebeu muito bem e mostrou-se sensível aos pedidos encaminhados”, resumiu.

Um pacote de ofícios foi entregue ao governador pelo jovem prefeito de Santo Antônio de Goiás, Frederico Marques. A principal demanda é a construção de um distrito agroindustrial, área já adquirida pela prefeitura. Pediu também respaldo do Estado para instalar polos de confecção, de tecnologia e de indústria, apoio para festival gastronômico, um colégio militar e um ramal do Complexo Produtor Mauro Borges para abastecimento da cidade.

O prefeito Cirlei Rodrigues de Vila Propício, ouviu do governador que foi ele autor do projeto de lei que criou o município. Marconi disse ter ligações afetivas com a cidade. Garantiu que será firmado um convênio e sugeriu um consórcio para obras de pavimentação urbana. “A contratação direta permite baixar custos”, ponderou. Marconi também autorizou uma ação emergencial para recuperação da GO-230, ainda não pavimentada.

Demandas

Prefeito de São Luís de Montes Belos, major Eudecírio, pediu um colégio militar, massa asfáltica para recapear ruas, casas populares, aeródromo, um IML e a reforma do hospital. Ele ouviu do governador o compromisso de um convênio para repassar recursos às obras prioritárias e que este ano tinha, entre as prioridades, minimizar o déficit habitacional do Estado.

Felipe Santana, prefeito de Vila Boa, pediu casas populares e reforma do hospital municipal. “Nosso hospital está na UTI”, justificou. Ao que o governador respondeu. “Vamos fazer um convênio. Metade esse ano, metade ano que vem! Vou ajudar na reforma do hospital, mas preciso de uma estimativa de custos”. Sobre as casas, o governador pediu um terreno municipal para construção.

Prefeito de Goiandira, Odemir Moreira, agradeceu as ações na cidade. “Demonstra interesse por Goiandira. O senhor é um municipalista”, enalteceu. Moreira mostrou projeto de um polo industrial e ajuda para viabilizá-lo. “Quando voltar a aquecer a economia, queremos estar preparados para receber as empresas”, ressaltou. “Vocês estão certos na definição desta prioridade. Estão pensando no futuro”, elogiou Marconi.

O prefeito de Itaguaru, Eurípedes Potenciano, entre outros pedidos, solicitou recuperação do aparelho de raios x, compra de um micro-ônibus escolar e a construção de casas populares. “Em todas as oportunidades tenho realçado a importância das suas parceiras. Marconi disse que fará o encaminhamento do aparelho e do micro-ônibus.

Ambulâncias

Já a gestora de Caçu, prefeita Ana Cláudia, entregou ofícios ao governador com solicitação de ambulâncias. “Para remover pacientes com mais de 1,80 tem de ser via Samu”, disse. Pediu também a pavimentação do Setor Vale do Sol 2, reforma do aeródromo da cidade e a construção de uma rótula na GO 206. Pediu, ainda, um colégio militar e o aumento do efetivo da Agência Prisional. Agradeceu as 600 casas populares e pediu agilizade nas obras de infraestrutura. “Vou encaminhar para a Agehab como prioridade”, declarou Marconi.

O prefeito de Água Fria, José Eduardo Oliveira pediu para melhorar a segurança e uma ambulância. “Pleiteamos a melhoria das estradas e o governador prontamente se prontificou a ajudar. Ofereceu a ambulância e a melhoria da Segurança Pública”, disse, classificando a reunião como “muito proveitosa”.

Fotos: Marco Monteiro e Eduardo Ferreira.

Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás