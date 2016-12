Marconi visita os 65 Kms recuperados da GO-210

Data de publicação: 27 de dezembro de 2016 - 15:02

O governador, Marconi Perillo, visita nesta quarta-feira, dia 28, as cidades beneficiadas com a recuperação dos 65 quilômetros reconstruídos da GO-210, no trecho Corumbaíba-Nova Aurora-Goiandira. O roteiro de visita começa por Goiandira, às 10 horas, segue para Nova Aurora, às 10h30, e termina em Corumbaíba, às 11 horas.

Através da Agetop, o governo de Goiás investiu R$ 18,9 milhões, os acostamentos foram reconstruídos e a sinalização instalada, tanto a horizontal (faixas) quanto a vertical (placas). Além dos municípios citados, a obra também beneficiará Catalão, cidade que tem a 5ª maior economia do Estado, segundo a Secretaria de Gestão e Planejamento de Goiás.

Rodovida Reconstrução

Financiada pelo Fundo de Transportes, a obra foi realizada dentro do Rodovida Reconstrução. Desde 2011, o programa recuperou 5,5 mil quilômetros de rodovias em todo o Estado e melhorou substancialmente a malha rodoviária.

Foram restaurados importantes trechos para o turismo e a economia em diversas regiões, o que proporciona melhores condições de tráfego e o aumento da vida útil das rodovias.

Mais informações: (26) 3265-4016

Comunicação Setorial – Agetop