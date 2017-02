Marconi vistoria obras dos residenciais Jardins do Cerrado e Nelson Mandela

Data de publicação: 16 de fevereiro de 2017 - 15:02

O governador Marconi Perillo vistoria na sexta-feira, dia 17, os canteiros de obras dos residenciais Jardins do Cerrado 10 e Nelson Mandela, em Goiânia, que estão em fase de conclusão e com inscrições abertas pela Agência Goiana de Habitação (Agehab) até o dia 10 de março próximo. A visita do governador começa às 8 horas, no Residencial Jardins do Cerrado 10, nas proximidades da GO-060, saída para Trindade. Em seguida, segue para o Residencial Nelson Mandela, no Conjunto Vera Cruz 2. O presidente da Agehab, Luiz Stival, e equipe técnica da Agência acompanham o governador.

A administração Marconi Perillo está investindo cerca de R$ 40 milhões em Cheque Mais Moradia na construção das etapas dos dois residenciais, que têm inscrições compartilhadas entre o Estado e o município de Goiânia. No Nelson Mandela, empreendimento organizado pelo Estado em áreas da Agehab no Conjunto Vera Cruz 2, são 1.616 apartamentos em construção nesta primeira etapa, de um total previsto de 5 mil moradias. Já no Jardins do Cerrado 10 são 1.080 apartamentos em construção, com investimento de R$ 16 milhões do Governo de Goiás. A parceria da Agehab nesses empreendimentos é com o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR)/Caixa Econômica Federal e Prefeitura de Goiânia.

O presidente da Agehab, Luiz Stival, destaca que graças às parcerias do Estado, governo federal e prefeitura, a prestação para as famílias beneficiárias destes empreendimentos deve variar de R$ 80 a R$ 270, de acordo com a renda familiar, financiados pela Caixa. “Estamos viabilizando a oferta este ano de quase 3 mil moradias em Goiânia com esses dois residenciais. Com ousadia e foco em parcerias, o governador Marconi Perillo posiciona Goiás como o Estado com a maior política habitacional proporcional do País”, frisa Stival.

Esta semana, o governador deu início a uma parceria com a Caixa para contratação de 30 mil moradias nos próximos dois anos, envolvendo diretamente as prefeituras e entidades nas ações de combate ao déficit habitacional em Goiás.

Residencial Nelson Mandela

O Residencial Nelson Mandela fica no Setor Vera Cruz, Região Oeste de Goiânia. A primeira etapa, com 1.616 apartamentos, está sendo construída com recursos do Cheque Mais Moradia, do Governo de Goiás, no valor de mais de R$ 24 milhões, em parceria com a Caixa (FAR) e o município. A obra está com 80% executados em fevereiro de 2017.

As unidades estão divididas em blocos de quatro andares com 16 apartamentos por bloco, quatro por andar. Os apartamentos contam com 42,9m², divididos em dois quartos, com sala, cozinha, área de serviço e banheiro. A seleção para 30% destes apartamentos já foi realizada pela Prefeitura de Goiânia dentro da cota do município. A Agehab está com inscrições abertas até o dia 10 próximo para os 1.131 apartamentos. As inscrições podem ser feitas diretamente no site www.agehab.go.gov.br ou nas 10 agências do Vapt Vupt em Goiânia.

Jardins do Cerrado 10 – Fase 6

Os 1.080 apartamentos da etapa 10 do Jardins do Cerrado, Região Oeste de Goiânia, contam com contrapartida de R$ 16 milhões e 200 mil do Governo de Goiás, por meio da Agehab, com o Cheque Mais Moradia. O Estado de Goiás participa com contrapartida de R$ 15 mil por unidade habitacional nesta etapa do empreendimento e é responsável pela inscrição de 30% das unidades habitacionais (324 apartamentos). O recurso federal investido no empreendimento é de R$ 64 milhões do FAR. A obra já está com 70% executados. As inscrições estão abertas até o dia 10 de março, diretamente no site da Agehab www.agehab.go.gov.br ou nas 10 agências do Vapt Vupt em Goiânia.

Balanço das inscrições

Em função das inscrições compartilhadas, a Agehab abriu no dia 10 de janeiro último Processo Seletivo para 1.455 moradias nos dois empreendimentos: 1.131 no Residencial Nelson Mandela e 324 no Jardins do Cerrado 10. Até o momento já foram realizadas 72 mil inscrições.

Os interessados podem se inscrever pelo site www.agehab.go.gov.br ou em postos de atendimento do Vapt Vupt em Goiânia. Podem concorrer às unidades habitacionais famílias com renda familiar bruta até R$ 1.800, que não possuam outro tipo de moradia ou benefício habitacional governamental e com vínculo comprovado de no mínimo três anos com o município de Goiânia.

Fotos: Sérgio Wilson

Gerência de Comunicação Agehab

Mais informações: (62) 3096.5015/5016