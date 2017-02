Terça-feira com previsão de pancadas de chuvas em Goiás

Data de publicação: 6 de fevereiro de 2017 - 18:06

Previsão de pancadas de chuvas em todas as regiões goianas nesta terça-feira, dia 7. As temperaturas estarão estáveis e as chuvas serão de fraca a moderada. Em Goiânia, a temperatura mínima ficará em 21°C, enquanto a máxima será de 31°C. Haverá predomínio de sol pela manhã e à tarde chove com trovoadas.