Máxima em Goiânia pode chegar aos 30°C

Data de publicação: 17 de abril de 2017 - 18:33

Nesta terça-feira, dia 18, em Goiânia, previsão de chuva de curta duração que pode ser acompanhada de trovoadas a qualquer hora do dia. Temperatura máxima pode chegar aos 30°C e mínima de 22°C. Umidade do ar pode ter mínima de 37% e máxima atingir os 64%.

Regiões Norte e Sul de Goiás podem chegar aos 34°C de temperatura máxima. A temperatura mínima terá o menor valor na Região Leste com 19°C. As informações são do Núcleo de Meteorologia e Hidrologia do Estado de Goiás.