Meninas de Luz oferece vagas para adolescentes e jovens gestantes

Data de publicação: 31 de outubro de 2017 - 16:45

O Programa Meninas de Luz, desenvolvido pelo Centro Social Dona Gercina Borges, unidade da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), oferece vagas nos períodos matutino e vespertino para o atendimento gratuito a gestantes. A atividade é voltada para adolescentes e jovens de até 21 anos. Para participar basta ir à unidade, no Setor Campinas, e apresentar documentos pessoais (Carteira de Identidade e CPF), Cartão da Gestante, comprovante de endereço e exame de ultrassonografia.

O Meninas de Luz oferece atendimento social e de saúde inclusive às vítimas de violência ou exploração sexual e assegura às futuras mamães direitos fundamentais e uma perspectiva de inclusão social. Uma equipe multidisciplinar trabalha temas relacionados à saúde, educação sexual, cuidados com o bebê, planejamento familiar e direitos do cidadão, além de atendimento odontológico. Antes do parto, as gestantes ganham um kit de enxoval para bebê.

As jovens participam de passeios, ensaios fotográficos e oficinas de beleza, atividades que contribuem para elevar a autoestima das futuras mamães. O programa também oferece aulas de artesanato, como forma de aumentar a renda familiar e desenvolver a criatividade. Após o nascimento da criança, a jovem mãe continua recebendo orientação e apoio por um ano.

Leitura e vínculo familiar

O Centro Social Dona Gercina Borges desenvolve também o projeto Cantinho da Leitura. A iniciativa tem o objetivo de despertar nas adolescentes e jovens mamães o interesse pela leitura. A ação beneficia mensalmente cerca de 80 gestantes e mães. O espaço conta com cerca de 500 livros literários.

Outro trabalho desenvolvido é o projeto Família Fortalecida. Uma vez ao mês, em reuniões previamente agendadas, assistentes sociais orientam as famílias das gestantes e discutem com elas temas diversos, entre os quais: drogas e alcoolismo, planejamento familiar, economia doméstica, educação sexual e importância do apoio familiar no dia a dia.

Serviço:

Meninas de Luz oferece vagas para jovens gestantes