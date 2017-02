Meteorologia prevê chuva de curta duração nesta segunda-feira

Data de publicação: 5 de fevereiro de 2017 - 16:18

A quantidade de umidade atmosférica é alta, deixando o tempo com muitas nuvens em todo o Estado nesta segunda-feira, dia 6. As possibilidades de chuvas de fraca a moderada intensidade são altas em todas as regiões de Goiás.

Para Goiânia, a previsão é de chuva de curta duração, que pode ser acompanhada de trovoadas a qualquer hora do dia. Temperatura mínima 19ºC e máxima de 29ºC. Umidade do ar pode chegar a 85%.

Mais informações: (62) 3201-5522