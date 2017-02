Ministério da Saúde e Dinamarca vêm a Goiás para conhecer o Conecta-SUS

Data de publicação: 7 de fevereiro de 2017 - 10:40

Comitivas do Ministério da Saúde do Brasil (MS) e da Dinamarca visitam na quinta-feira, dia 9, às 9 horas, o Conecta-SUS Zilda Arns Newmann e, no período da tarde, o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), Hospital Geral de Goiânia Alberto Rassi (HGG) e Centro de Reabilitação e Readaptação Dr Henrique Santillo (Crer). O objetivo é estreitar laços de parcerias em áreas de interesse, para cooperação no âmbito da saúde que beneficiam tanto o Brasil quanto a Dinamarca.

Nesse contexto, o Conecta-SUS foi eleito pelas autoridades dos dois países como referência na compilação de dados em Saúde dos 246 municípios do Estado, o que permite mais agilidade na adoção de políticas públicas que garantam a Saúde dos goianos.

A missão da Dinamarca faz parte de cooperação Setorial Estratégica Internacional , entre Brasil e Dinamarca, para apoiar a gestão eficiente da saúde no Brasil. Essa cooperação visa assegurar acesso rápido e universal a serviços e produtos de saúde de qualidade, por meio do apoio ao desenvolvimento de uma gestão da saúde mais eficiente no Brasil.

O apoio nessas áreas ajudará o MS no atual processo de elaboração de uma estratégia de e-saúde e apoiará a implementação da Política Nacional de Informação e Informática em Saúde (Pniis). Essa política define os princípios para promover a interoperabilidade dos sistemas de informação em saúde e dados padronizados de modo a permitir a criação de um repositório comum de dados nacional, proporcionando, assim, a base para gestão mais eficiente da atenção à saúde.

Inovação e eficiência

Posteriormente, uma plataforma de dados de saúde aperfeiçoada facilitará a introdução de um sistema geral de informações em Saúde. “Essa visita vem reforçar ainda mais a vocação do nosso governo em criar projetos inovadores e eficientes. É esse espelho que temos sido para outros Estados e países”, diz o secretário de Estado da Saúde Leonardo Vilela.

De acordo com a política do Ministério da Saúde, uma melhor utilização dos dados, incluindo uma terminologia padronizada, em todos os níveis de governança, para efeitos de planejamento, comparação, monitoramento, financiamento, é essencial para garantir melhor acesso a serviços de saúde. Mais especificamente, isso apoia a segurança e o encaminhamento coerente de pacientes, operações diárias eficientes e concepção ótima no longo prazo das diferentes atividades e processos da atenção à saúde.

Em dezembro de 2015, uma delegação composta por membros do Ministério da Saúde da Dinamarca, da Agência Dinamarquesa de Medicamentos (DMA) e da Autoridade Dinamarquesa de Dados de Saúde (DHDA) visitou as autoridades de saúde brasileiras nos níveis federal, estadual e municipal.

Em fevereiro de 2016, foi realizada uma visita de estudos à Dinamarca por representantes do MS, do Instituto Nacional do Câncer do Brasil (Inca), da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo e do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). Durante a viagem, a delegação brasileira teve a oportunidade de conhecer o sistema dinamarquês de saúde, suas experiências e soluções.

Conecta SUS

Projeto inédito no país, o Conecta SUS está instalado na sede da Secretaria de Estado da Saúde, e monitora, em tempo real, todas as informações em Saúde do Estado, para subsidiar técnicos a coordenarem, com precisão, atividades, ações e políticas da Secretaria. O local do Conecta SUS tem 350 metros quadrados, onde trabalham técnicos qualificados nas suas áreas de atuação, que pertencem aos quadros da própria Secretaria de Estado da Saúde.

Há dois espaços de reuniões agradáveis, com apoio de tecnologia da informação avançada, que facilita as discussões e integração das áreas. Há 86 monitores que formam 15 painéis. Um dos espaços é destinado ao gerenciamento de situações de risco.



*Assessoria de Imprensa da SES