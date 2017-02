MIS ganha projetor cinematográfico profissional

Data de publicação: 9 de fevereiro de 2017 - 8:08

O Museu da Imagem e do Som (MIS) ganhou um projetor cinematográfico profissional. Por meio de uma parceria com a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce), o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) fez a doação de equipamento com capacidade de exibir películas de 16 e 35 milímetros e está em bom estado de conservação.

Segundo a gerente de Museus da Seduce, Keith Valéria Tito, esse projetor vai ser muito importante para o MIS ampliar o acesso ao seu acervo para o público e pesquisadores. Poderão ser exibidos filmes importantes da história do audiovisual goiano, como André Louco, filme de Rosa Berardo, e O Tronco, filme de João Batista Andrade baseado na obra de Bernardo Élis.

A chegada do projetor também faz parte da preparação do Museu para o Circuito Cultural da Praça Cívica. Na reforma do prédio do Centro Cultural Marieta Teles Machado, onde fica o MIS, está prevista uma sala especial para a exibição de películas.

Mais informações: (62) 3201-4618 e 3201-4625