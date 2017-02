Missão do Canadá quer conhecer modelo de gestão de hospitais implantado por Marconi

Data de publicação: 5 de fevereiro de 2017 - 11:57

O modelo de gestão dos hospitais públicos estaduais implantado pelo governador Marconi Perillo em Goiás se tornou referência para o Brasil e agora adquire reconhecimento internacional. O governo da Província de Québec, no Canadá, solicitou a Marconi, na semana passada, a formulação de uma agenda oficial para que uma missão da administração da província venha ao Estado para conhecer o sistema de saúde do Governo de Goiás.

A solicitação foi feita pelo ministro da Saúde e dos Serviços Sociais da Província de Québec, Gaétan Barrette. O ministro foi convidado pelo governador e pelo secretário de Estado da Saúde, Leonardo Vilela, a conhecer o modelo, baseado na gestão por Organizações Sociais de Saúde (OSS), durante missão comercial comandada pelo governador no Canadá, em setembro do ano passado.

Na proposta de agenda oficial, o ministro da Província de Québec disse estar interessado em conhecer as estratégias de Goiás nas políticas de saúde da família, na gestão dos hospitais de urgências (Rede Hugo) e o modelo de remuneração dos profissionais e das unidades de saúde. Afirma ainda que a Província de Québec quer conhecer, em detalhes, as tecnologias e sistemas de gestão implantados pelo Governo de Goiás no sistema de Prontuário Informatizado, no Programa de Padronização dos Sistemas de Gestão de Informações – o Conecta SUS – e na formatação de pesquisas de satisfação dos usuários das unidades públicas de saúde.

Interesse

O canadenses têm especial interesse em conhecer, em detalhes, o modelo de gestão dos hospitais públicos de Goiás por meio das Organizações Sociais de Saúde (OSS). Na última semana de janeiro deste ano, o ex-secretário estadual da Saúde de Goiás, Fernando Cupertino, foi convidado a apresentar, em Québec, duas conferências sobre a gestão compartilhada por OSs.

O novo modelo de gestão revolucionou o atendimento nas unidades estaduais de saúde, humanizando os procedimentos, acabando com as filas de espera por tratamentos e tornando mais ágeis os procedimentos de aquisição e manutenção de equipamentos e de renovação dos estoques de medicamentos. O sucesso do modelo atraiu a atenção do País e governadores e secretários de saúde de 23 estados já estiveram em Goiás para conhecer o sistema.

O Ministério da Saúde também está em permanente contato com o Governo do Estado para conhecer as ferramentas de gestão em saúde implantadas por Marconi, em especial o Conecta SUS, que reúne e processa todas as informações sobre saúde pública, orientando a tomada de decisões, como, por exemplo, no combate a endemias, e na aplicação dos recursos destinados ao setor.

Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás