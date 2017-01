Modelo de OS na Saúde será apresentado em Quebec

Data de publicação: 26 de janeiro de 2017 - 10:20

A convite do Conselho de Empresas Privadas de Saúde e Bem-Estar do Quebec (CEPSEM), o professor de medicina Fernando Cupertino fará conferência sobre a importância e o papel das Organizações Sociais em Saúde no Brasil e em Goiás, em Montreal (Quebec/Canadá). O evento acontece nesta quinta-feira, dia 26. A palestra será repetida para os professores e alunos de mestrado e doutorado da Escola Nacional de Administração Pública do Quebec, a convite de Rémy Trudel, ex-ministro da Saúde e dos Serviços Sociais do Quebec.

Fernando Cupertino vai fazer relato histórico do momento que antecedeu a gestão das Organizações Sociais no SUS e mostrar a evolução do Sistema Público de Saúde com adoção da nova modalidade de administração pública em Saúde.

Fernando Cupertino é consultor do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (Conass), onde é representante internacional e fundador e vice-presidente da conferência Lusofrancophone da Saúde (Colufras), uma ONG internacional com sede em Montreal.

*Comunicação Setorial da SES