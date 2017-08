Moiporá recebe R$ 1 milhão do Goiás na Frente para recuper asfalto urbano

Data de publicação: 22 de agosto de 2017 - 14:45

Na solenidade realizada nesta terça-feira, dia 22, em que assinou convênio no valor de R$ 1 milhão com a Prefeitura de Moiporá, dentro do programa Goiás na Frente, o governador Marconi Perillo declarou que é muito importante a parceria do Governo do Estado com as prefeituras.

“Se o prefeito não tiver ajuda do governo, na situação atual da arrecadação da União, dos estados e dos municípios, ele não consegue promover as melhorias que a cidade precisa, por isso a parceria é fundamental”, afirmou.

O governador garantiu que não deixará de ajudar o vice quando ele assumir o governo a partir de abril do ano que vem. “O José Eliton tem me ajudado há sete anos. Não seria justo que eu deixasse o governo e não o ajudasse até o final do mandato”, declarou.

Ao agradecer pelo convênio, o prefeito Wolnei Moreira disse que a responsabilidade da administração municipal fica ainda maior, “porque a comunidade vai cobrar o resultado”.

Agradecido, Nei, como é mais conhecido, salientou que tem contado com ajuda do Governo do Estado neste início de mandato: “Moiporá nunca teve uma ajuda desse porte. Em toda a nossa história, nenhum governante liberou tantos recursos para Moiporá”.

A prefeitura utilizará os recursos do Goiás na Frente em obras de recuperação asfáltica. “Com este dinheiro vamos recapear todas as ruas e avenidas da sede do município. Sem esse convênio teríamos sérios problemas para deixar a pavimentação em boas condições. Por isso, temos muito a agradecer ao governador Marconi Perillo”, acrescentou.

A cerimônia de Moiporá foi prestigiada por 14 prefeitos da região, além de deputados estaduais, federais, vereadores e lideranças de vários municípios.

Foto: Eduardo Ferreira

Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás