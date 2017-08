Monte Alegre recebe R$ 2 milhões do Goiás na Frente e 40 casas

Data de publicação: 30 de agosto de 2017 - 17:21

No Nordeste goiano e distante 577 quilômetros de Goiânia, Monte Alegre recebeu nesta quarta-feira, dia 30, das mãos do governador Marconi Perillo, R$ 2 milhões do programa Goiás na Frente, que serão aplicados em infraestrutura urbana, tendo como prioridade a recuperação e pavimentação asfáltica. Marconi entregou, ainda, 40 casas do Bairro Lava Pé Mãe Maria.

O governador disse que estava ali ao lado de sua esposa e presidente de honra da OVG, Valéria Perillo, que tem um trabalho “que revolucionou a OVG, entregando mais de 180 mil Bolsas Universitárias e construindo mais de 150 creches”.

Prefeitura

O prefeito Juvenal Fernandes de Almeida pontuou que o governador Marconi Perillo “é um grande governador porque ele trabalha certo, e sabe onde aplicar os recursos do governo”. Reclamou das dívidas de administrações passadas e disse que “se não fosse o dinheiro das emendas parlamentares e a ajuda do governador Marconi Perillo eu não sei o que faríamos para honrar os compromissos que fizemos com as pessoas”.

Marconi, depois de ouvir as reivindicações do prefeito Juvenal, lembrou que sabe da situação pela qual passa a cidade, e “o Brasil vive um momento difícil, com as despesas dos municípios aumentando e a arrecadação caindo. O que nós podemos e fazemos com prazer é vir aqui e trazer uma importante quantidade de recursos. Municípios do porte de Monte Alegre estão recebendo, em média, R$ 1 milhão, mas entendendo as dificuldades da prefeitura, nós resolvemos trazer R$ 2 milhões. Você pode contar conosco”, finalizou.

Goiás na Frente

Em Monte Alegre de Goiás o vice-governador José Eliton fez um balanço do Goiás na Frente, que está investindo “R$ 9 bilhões em várias áreas. Nós temos aproximadamente R$ 4 bilhões previstos para 2017, com 70% desses recursos empenhados e R$ 400 milhões liquidados. São mais de 70 rodovias em construção ou recuperação; hospitais em Uruaçu, Águas Lindas e Santo Antônio do Descoberto; Ambulatórios Médicos em Posse, Quirinópolis e Uruaçu. E ainda Credeq’s em Quirinópolis, Goianésia e Morrinhos”.

Foto Marco Monteiro

Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás