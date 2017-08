Morador de Goiânia ganha R$ 200 mil na Nota Fiscal Goiana

No 30º sorteio da Nota Fiscal Goiana, realizado nesta quinta-feira, dia 31, pela Secretaria da Fazenda, o prêmio principal no valor de R$ 200 mil (valor bruto) saiu para Jales Benevides Santana Filho, morador de Goiânia, que concorreu com sete bilhetes. Já o prêmio social de R$ 50 mil foi para o Lar São Francisco de Assis, do Setor Pedro Ludovico, também na capital. No total foram sorteados, como ocorre mensalmente, R$ 350 mil (valor bruto), entre os consumidores e as entidades cadastradas.

A Nota Fiscal Goiana ultrapassa, com este sorteio, a marca de dois mil sorteados – 2.008 no total – com mais de R$ 9,6 milhões em prêmios em dinheiro (valor bruto). “O programa tem atraído cada vez mais pessoas. Só em agosto, a Nota Goiana já ganhou quase seis mil novos participantes. O número de bilhetes também cresceu mais de 200 mil de julho para agosto, o que significa aumento no número de notas com CPF”, detalhou o gerente de Informações Econômico-Fiscais, Leonardo Meneses, que acompanhou o sorteio ao lado do superintendente de Informações Fiscais, Alaor Soares. Cada cupom equivale a R$ 100 em compras no comércio varejista, desde que a nota tenha o CPF do participante cadastrado.

Como o ganhador do prêmio de R$ 200 mil não havia indicado, previamente ao sorteio, a entidade filantrópica, o prêmio de R$ 50 mil foi sorteado entre aquelas indicadas pelos demais premiados, como prevê o regulamento do programa. “Nesse sorteio, 34 ganhadores haviam escolhido a entidade, um crescimento de 100% em relação ao sorteio de julho”, destacou o coordenador da Nota Goiana, Leonardo Vieira de Paula.

Recebimento dos prêmios

Os 151 consumidores sorteados hoje são residentes em 32 municípios. Eles já podem acessar o site do programa para pedir o pagamento dos prêmios. Basta acessar www.nfgoiana.sefaz.go.gov.br, fazer o login e preencher formulário com dados bancários no menu Resgate. O prazo é de até 90 dias contados da homologação do resultado do sorteio no Diário Oficial do Estado, o que deve ocorrer na próxima semana. O sorteio foi acompanhado pelos fiscais do Procon Estadual, Magda Lúcia Barbosa e Cláudio de Almeida e, também, por servidores do complexo fazendário.

Foto: Denis Marlon