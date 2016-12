Moradora de Goiânia recebe prêmio de R$1 milhão da Nota Goiana

Data de publicação: 27 de dezembro de 2016 - 16:09

A moradora de Goiânia sorteada para receber o prêmio de R$ 1 milhão (valor bruto) da Nota Fiscal Goiana já preencheu o formulário, no site do programa, para receber o prêmio. Selma de Brito teve um dos seus 77 bilhetes sorteados num universo de 15 milhões de bilhetes gerados eletronicamente para este sorteio extra de dezembro. O sorteio contou com a presença da secretária da Fazenda, Ana Carla Abrão Costa, do superintendente da Receita, Adonídio Neto Vieira Júnior, gerentes, servidores da Sefaz, além dos auditores do Procon Estadual, Magda Lúcia Barbosa e Guilherme Silva.

Logo após o sorteio, o coordenador da Nota Fiscal Goiana, Leonardo Vieira de Paula, ligou para a consumidora comunicando que ela havia sido a grande sortuda do ano. Selma acumulou, ao longo do ano, 77 bilhetes e um deles foi sorteado em m universo de 15 milhões de bilhetes gerados eletronicamente.

Além do prêmio de R$ 1 milhão, foram sorteados no último dia 22, outros 39 prêmios de R$ 1 mil a R$ 10 mil (valores brutos). Esses ganhadores também devem acessar o site www.nfgoiana.sefaz.go.gov.br para preencher um formulário com dados bancários e, assim, pedir o recebimento dos prêmios.

Prêmios

Desde o primeiro sorteio, em maio de 2015, este é o segundo prêmio extra de R$ 1 milhão sorteado pela Nota Goiana. O primeiro foi em dezembro do ano passado. De acordo com as regras atuais do programa, são sorteados, mensalmente, 40 prêmios de R$ 200 mil a R$ 1 mil (valores brutos) e, em dezembro, prêmio extra de R$ 1 milhão. A partir de janeiro o número de prêmios vai mudar para 151 e o valor total mensal será de R$ 300 mil distribuídos entre os ganhadores e, ainda, R$ 50 mil para uma instituição de caridade indicada pelo ganhador do maior prêmio mensal – R$ 200 mil. Confira aqui as mudanças no programa para 2017.

IPVA

Além de prêmios em dinheiro, a Nota Goiana também concede desconto no valor do IPVA. Para 2018 o desconto do imposto passará a ser progressivo podendo chegar a 10%, de acordo com o número de bilhetes acumulados pelo consumidor. (Veja tabela abaixo). Para 2017, o desconto no IPVA continua sendo de 5% para todas as pessoas que se inscreveram na Nota Goiana, bem como para aquelas que se inscreverem até o próximo dia 31.