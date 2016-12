Morro Agudo de Goiás recebe R$ 530 mil em investimentos

Data de publicação: 28 de dezembro de 2016 - 15:42

Com cerca de 2,4 mil habitantes e distante 200 quilômetros de Goiânia, Morro Agudo de Goiás recebe nesta quarta-feira, dia 28, uma série de obras na área de moradia, construídas pela Agência Goiana de Habitação (Agehab) com recursos do Cheque Mais Moradia, modalidades Construção e Comunitário, totalizando R$ 530 mil de investimento do Estado.

O presidente da Agehab, Luiz Stival, participa da entrega oficial das obras pela Prefeitura de Morro Agudo, representando o governador Marconi Perillo. No Setor Cristo Rei, às 16 horas, serão entregues 18 unidades habitacionais, construídas numa parceria direta da Agehab com o município, com investimento de R$ 360 mil.

Fruto de parceria da Agehab com a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), o município recebe um Centro de Educação Infantil do projeto Criança Cidadã. O CEI conta com salas, refeitório, banheiros e área coberta. A creche tem capacidade para atender 100 crianças de até cinco anos, filhas de mães trabalhadoras do município.

O projeto Criança Cidadã foi idealizado pela Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e atualmente é administrado pela Agência Goiana de Habitação (Agehab). A obra recebeu R$ 130 mil da Agehab, por meio do Cheque Mais Moradia Comunitário e R$ 100 mil da OVG. A prefeitura fez a doação do lote e mão de obra para execução do projeto técnico. Segundo o prefeito Deny Leles, a creche começa a funcionar em janeiro.

Também serão inauguradas em Morro Agudo a arquibancada do Estádio Edvaldo Luiz de Souza, a Praça das Palmeiras e a pista de

caminhada do Lago Talmeide Eustáquio de Queiroz. Esses equipamentos representam investimentos em Cheque Mais Moradia Comunitário da ordem de R$ 300 mil.

O município de Morro Agudo vem recebendo desde 2011 do Governo de Goiás investimentos na área habitacional que já ultrapassam R$ 3 milhões. Estão em andamento na cidade a construção de mais de 80 unidades habitacionais, além da reforma do ginásio, praça da Igreja Matriz e da praça Gameleira. Também já foi entregue no município 30 moradias e reformadas 80 unidades habitacionais.

Goianápolis

Em Goianápolis, o Governo de Goiás entregou ontem a Praça do Lago, construída com recursos do Cheque Mais Moradia – modalidade Comunitário, no valor de R$ 191 mil. A equipe da Agehab também coletou assinaturas em escrituras do programa Casa Legal – Sua Escritura na Mão de 72 famílias do município. Participaram da entrega o presidente da Agehab, Luiz Stival, e o secretário de Governo Tayrone Di Martino, que representou o governador Marconi Perillo.

Os investimentos do Estado em habitação no município de Goianápolis superam os R$ 3 milhões e na parceria com o governo federal ultrapassam os R$ 9 milhões. Já foram entregues no município 350 moradias.

Faina e Colinas do Sul na lista

Nesta quinta-feira, dia 29, às 10h30, o presidente da Agehab, Luiz Stival, representa o governador Marconi Perillo na entrega de 27 unidades habitacionais em Faina, além da ampliação da Escola Municipal José Pereira Borges e do Lar do Idoso. Com recursos do Cheque Mais Moradia, a Agehab tem atuado no município com várias frentes de trabalho, entre construção de casas, equipamentos comunitários e reforma de moradias. Os investimentos no município atingem a marca de R$ 2,4 milhões, que somados à parceria com o governo federal e a Prefeitura ultrapassam os R$ 5 milhões.

Já em Colinas do Sul, a partir das 11 horas, serão entregues pelo Governo de Goiás 70 unidades habitacionais no Residencial Portal do Lago, no valor de R$ 1,7 milhão, fruto de parceria da Agehab com o governo federal e a prefeitura. Também será inaugurado um Centro de Educação Infantil (CEI) do projeto Criança Cidadã da OVG, que custou R$ 380 mil.

Mais informações: (62) 3096-5015