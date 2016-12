Morro Agudo ganha Centro de Educação Infantil

Data de publicação: 27 de dezembro de 2016 - 12:25

Um Centro de Educação Infantil (CEI) do projeto Criança Cidadã será inaugurado em Morro Agudo de Goiás, cidade da região central do Estado, nesta quarta-feira, dia 28, às 16 horas. O CEI conta com salas, refeitório, banheiros e área coberta. A creche tem capacidade para atender 100 crianças até cinco anos, filhas de mães trabalhadoras do município.

O projeto Criança Cidadã foi idealizado pela Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e atualmente é administrado pela Agência Goiana de Habitação (Agehab). A obra recebeu R$ 130 mil da Agehab, por meio do Cheque Mais Moradia Comunitário e R$ 100 mil da OVG. A prefeitura fez a doação do lote e mão de obra para execução do projeto técnico.

Para o prefeito Deny Leles, a creche, que começa a funcionar em janeiro, vai atender a uma grande demanda pelo serviço no município. O Centro de Educação Infantil se localiza na Rua Alteia, quadra 55, lotes 9 a 11, Setor Cristo Rei, em Morro Agudo.

*Assessoria de Comunicação da OVG