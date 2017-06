Mostra de curtas goianos do Fica 2017 tem 20 selecionados

Data de publicação: 19 de junho de 2017 - 18:21

A 15ª Mostra ABD Cine Goiás, que integra a programação oficial do Fica 2017, selecionou 20 filmes esse ano. A mostra, paralela à oficial, também tem caráter competitivo e é composta apenas de curta metragens goianos que podem ser de qualquer tema. A Mostra ABD Cine Goiás é organizada pela Associação Brasileira de Documentaristas e Curtas-metragistas – Seção Goiás.

Neste ano, foram inscritos 101 curtas metragens: 36 filmes de ficção, 29 documentários, 12 animações e 24 experimentais. Desses, uma curadoria escolheu os filmes que serão exibidos na mostra e concorrerão a R$ 120 mil em prêmios em diversas categorias.

Segundo Itamar Borges, produtor da mostra, cada ano a curadoria é feita por um profissional diferente, o que faz com que cada mostra tenha características únicas. “Todo ano nós da ABD nos reunimos e levantamos vários nomes para o júri e para a curadoria é após votação, vemos quem vai fazer estes trabalhos.” A seleção deste ano ficou a cargo de Dalila Martins, pesquisadora, professora e crítica de cinema.

Entre os selecionados, se destaca o número de filmes do gênero experimental, com oito produções. O cinema experimental possui uma definição bastante ampla por abranger diversos estilos e possuir uma variedade de possibilidades de se diferenciar e até subverter a linguagem do cinema dito comercial ou industrial. João Henrique Pacheco, diretor do curta Família S2, que concorre na mostra deste ano, explica que o que torna o cinema experimental mais interessante é a possibilidade de extrair bons resultados de recursos mais modestos. “Como ele não está dentro de padrões instaurados, não necessariamente é preciso uma câmera incrível ou uma captação de som profissional para se contar uma boa história.”

Filmes como Altar, de Divino Conceição, Outro Rolê Pelas Encruzilhadas de Roça Asfaltada – Um Rude Múuuvie, de Marcelo Pereira Silva do Vale e Água Dura, de Márcia Deretti & Márcio Jr, são alguns dos representantes do cinema experimental na Mostra ABD Cine Goiás deste ano.

Na categoria ficção, foram cinco os selecionados: Mãe, Acorda a Vovó, de Cássio Domingos, Sódio, de Marcos Bruno Borges e Pedro Gomes, Procura-se Marina, de Yolanda Margarida, A Câmera de João, de Tothi Cardoso e Algo do que fica, de Benedito Ferreira. Duas animações fazem parte da seleção deste ano: A Noiva do Coelhinho, de Rafael Franco e O Violeiro Fantasma, de Wesley Rodrigues.

Na categoria documentário, cinco curtas concorrem aos prêmios. Mademoiselle do Rap, de Raphael Gustavo da Silva, Real Conquista, de Fabiana Assis, Uma visita, de João Novaes, Estou na Cachoeira, de Lucas Matheus da Silva Prado e Da Margem Do Rio o Mar, de Rei Souza.

A exibição dos filmes é realizada em três sessões diferentes nos dias 21, 22 e 23 de junho, sempre às 19 horas. De acordo com a organização da ABD, cada sessão foi organizada de acordo com três eixos temáticos: Estranho Familiar, Brasilian Nuggets e Paisagens da Memória.

No texto-manifesto divulgado na segunda, dia 12, Dalila Martins explicou sobre a escolha dos temas para cada sessão. “Em todos os filmes selecionados, considerando as diferenças de estilo, gênero e formato, há um tensionamento do estado de coisas através de olhares que insistem no impossível, naquilo que deve ser esquecido, no que se tornou inconveniente, naquilo que resta e retorna como sintoma, mas também nas formas alternativas de existência vislumbradas, ali mesmo, nestes desvãos.”, diz ela.

Nas palavras da curadora, o primeiro grupo é composto por obras com “uma íntima fatalidade que fundamenta a formação de sujeitos individuais e coletivos”. Brazilian Nuggets tem como eixo temático “expressões multifacetadas propagam, de modo reflexivo, o carisma que caracteriza certa tradição popular do país”. Por fim, Paisagens da Memória, com filmes que versam sobre os lugares dão o testemunho da história.

A 15ª Mostra ABD Cine Goiás compõe a programação oficial do Fica 2017, de 20 a 25 de junho, na cidade de Goiás.