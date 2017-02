Mostra Olhares em cartaz na Galeria de Arte Basileu França

Data de publicação: 9 de fevereiro de 2017 - 17:03

A mostra Olhares, com fotografias dos alunos do curso de Tecnologia em Produção Cênica do Itego em Artes Basileu França, será aberta às 19h30 desta quinta-feira, dia 9, na Galeria de Arte Basileu França, em Goiânia.

Haverá coquetel e discotecagem produzidos pelos autores dos trabalhos: André Zampollo, Carlos Brandão, Cícero Rodrigues, Daniella Chaves, Danillo Chaves, Felícia Garcia, Felipe Tenório , Heloany Prudente, Janaína Soldera, Karlos Claro, Kleuber Garcez, Marcelo Naissinguer, Marci Dornelas, Maria Logatti, Romeu Castro, Rosemar Batista, Rose Meire Costa e Thamis Rates.

Segundo a professora e curadora da exposição, Camila Pessoa, a intenção da disciplina é buscar experimentações e pesquisas visuais que desvelam a linguagem fotográfica através de processos criativos vinculados às artes cênicas e o aguçamento da sensibilidade dos fotógrafos.

As fotos expostas revelam o aprendizado voltado para a história da fotografia, conceitos e técnicas do ato fotográfico, composição da imagem e fotografia publicitária. Foram reveladas por meio do processo Fineart, técnica profissional de impressão.

Após o encerramento da exposição, no dia 15, quarta-feira, as imagens serão transpostas para o corredor onde ficam as salas do Curso de Produção Cênica, cujas aulas começam na segunda-feira, dia 13.

O Itego em Artes Basileu França é uma unidade da Secretaria de Desenvolvimento (SED).

Mais informações: (62) 3201-4044