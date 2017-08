Motorista que estacionar em vaga para deficiente sem autorização vai receber multa moral no HGG

Data de publicação: 29 de agosto de 2017 - 14:50

Estacionar em vagas reservadas para pessoas com deficiência ou para idosos é uma infração grave, com multa de R$ 127,69. Porém, muitos motoristas insistem em usar as vagas, alegando “alguns minutinhos” quando a fiscalização não está por perto.

Por isso, o Hospital Alberto Rassi – HGG, em Goiânia, e a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO), lançam neste dia 30 de agosto, quarta-feira, a Campanha de Conscientização Multa Moral.

A partir da campanha, os colaboradores do HGG vão distribuir aos infratores um panfleto mostrando a importância do respeito a lei, não somente por conta da multa (prejuízo financeiro), mas por prejudicar moralmente idosos e pessoas com deficiências. O entorno do HGG possui três vagas reservadas para este público, além de uma para ambulância e outra para embarque/desembarque. Entretanto, quase sempre estão ocupadas por veículos sem autorização.

De acordo com o diretor Administrativo do Hospital, Alessandro Purcino, a ideia da parceria com a OAB é para conscientizar de forma educativa. “A Secretaria de Trânsito de Goiânia (SMT) sempre está fiscalizando nossa região, mas não pode estar por aqui em período integral. A campanha tem como objetivo abordar permanentemente aqueles que insistem em estacionar onde somente pessoas com mobilidade reduzida têm direito, não cobrando dinheiro, mas sim uma atitude de respeito ao próximo”, explica.

O presidente da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB-GO, Hebert Batista Alves, explica que a OAB vai promover no próximo mês a Campanha Setembro Verde, para enfatizar sobre a luta das pessoas com deficiência. “A iniciativa da Multa Moral, neste contexto, é muito importante porque envolve a sociedade na fiscalização. A vaga já está demarcada, já se respeita a proporcionalidade, mas algumas pessoas ainda desrespeitam aquilo que já está pronto”, explica.

Assessoria de Comunicação Idtech/HGG

