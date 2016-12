Ministério repassa recursos de custeio para leitos de UTI em Goiás

Data de publicação: 28 de dezembro de 2016 - 14:02

O Ministério da Saúde publicou na segunda-feira, dia 26, uma portaria garantindo repasses para o funcionamento de 20 leitos de UTI em Goiás,sendo habilitados 10 leitos de UTI Pediátrico, no Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Sigueira (Hugol); e 10 leitos de UTI Adulto, no Hospital Geral de Goiânia Dr. Alberto Rassi (HGG).

“Eram leitos que já estavam em funcionamento, com recursos exclusivos do Estado, mas agora passam a receber contrapartida do governo federal”, explica o secretário da Saúde, Leonardo Vilela. A medida garante o atendimento da população, em unidades que estavam em atividade, sem contrapartida federal, o que sobrecarregava Estados e municípios.

O Ministério da Saúde disponibilizará para o Fundo Municipal de Saúde de Goiânia, um total de R$ 1.397.862,40, em parcelas mensais para o financiamento dos leitos de UTI do Hugol. A definição do valor para o HGG aguarda publicação de portaria.

*Assessoria de Comunicação da SES