Mudança de horário na agenda do governador desta tarde

Data de publicação: 27 de dezembro de 2016 - 10:52

A agenda do governador Marconi Perillo teve uma alteração de horário no evento da tarde desta terça-feira, dia 27. A inauguração de 600 apartamentos do Residencial São Cristovão, em Anápolis, que seria às 16 horas foi alterada para as 14 horas.