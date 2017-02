Município de Santa Rosa ganha campo de futebol society

Data de publicação: 4 de fevereiro de 2017 - 16:21

O município de Santa Rosa está em festa! Neste sábado, dia 4, o Governo de Goiás com o Governo Federal e a Prefeitura inauguraram um campo de futebol society, obra que custou R$ 150 mil. A construção dos campos faz parte do projeto Esporte em Ação, do Governo de Goiás.

O superintendente executivo de Esporte e Lazer, Júnior Vieira, foi recebido pela prefeita de Santa Rosa, Leila César. Ele afirmou que o programa valoriza a juventude e une a população das cidades por meio do esporte.

Em outros 50 municípios goianos, os campos esportivos society já estão construídos e o projeto prevê que mais 100 sejam criados ainda em 2017.