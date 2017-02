Municípios terão R$ 400 milhões para obras prioritárias, diz José Eliton

Data de publicação: 16 de fevereiro de 2017 - 20:17

O vice-governador José Eliton visitou na manhã desta quinta-feira, dia 16, o município de Itumbiara, no sudeste goiano, ocasião em que reafirmou a disposição do governo do Estado em firmar parcerias com os municípios para alavancar o desenvolvimento local e regional. “O estado de Goiás investirá R$ 2 bilhões nos próximos dois anos; e os municípios terão R$ 400 milhões para obras prioritárias”, disse José Eliton. Durante a visita, ele anunciou a entrega, em 60 dias, da unidade do Instituto Médico Legal (IML) e a liberação dos recursos necessários à construção do Hospital Municipal que levará o nome do ex-prefeito e candidato morto durante a campanha à reeleição, José Gomes da Rocha.

Atendendo a convite do prefeito Zé Antônio (PDT) e do vice-prefeito, Gugu Nader (PSB), o vice-governador José Eliton recebeu em audiência vários prefeitos da região, se reuniu com vereadores e, também, visitou obras em andamento na cidade. Aproveitou o momento para destacar a acertiva do governo estadual em promover a recuperação da economia goiana ao fazer o ajuste fiscal em 2014 e, também, em conduzir o processo de privatização da Celg.

“Por meio dessas medidas de austeridade é que podemos agora iniciar um novo ciclo de desenvolvimento, com um grande volume de investimentos e obras que serão realizadas em todos os municípios goianos”, diz José Eliton. Ele reafirma que “ao contrário do período histórico em que foi privatizada a usina de Cachoeira Dourada, jamais permitiremos que sejam pulverizados os recursos oriundos da venda da Celg”.

Além disso, o vice-governador José Eliton disse que em 60 dias serão concluídas as obras da unidade do Instituto Médico Legal (IML) de Itumbiara que atenderá as demandas do município e também as de cidades vizinhas. “Aos moldes do IML de Aparecida de Goiânia, inaugurado no ano passado, a unidade de Itumbiara será entregue à população totalmente equipada e com mão-de-obra necessária e treinada para atender na totalidade a todas as demandas da região. Uma grande conquista para a área de segurança pública de Goiás”, garantiu José Eliton, ao visitar o canteiro de obras do novo instituto.

Outra obra importante de Itumbiara, e que terá a parceria do governo de Goiás, é a construção do hospital municipal, que levará o nome do ex-prefeito José Gomes da Rocha, morto no ano passado, durante a campanha. “Governador Marconi Perillo e eu já autorizamos a alocação de recursos para os investimentos necessários na construção desta que é uma obra esperada por toda a população do município”, disse.

Ao percorrer diversas obras do governo no município, o vice-governador, acompanhado, ainda, de vereadores e lideranças políticas da região, vistoriou a construção do portal de acesso e fechamento do Distrito Agroindustrial de Itumbiara (Diagri), uma obra da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego) que conta com recursos da ordem de R$ 1,3 milhão. O presidente da Companhia, Júlio Vaz, também acompanhou a visita. Na sequência, a comitiva visitou a 4ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran).

Governo municipalista

Acompanhado de chefes dos executivos de cidades da região, o prefeito de Itumbiara, Zé Antônio, ao dar as boas-vindas a todos, falou da sua gratidão ao governo de Goiás pela forma municipalista com que atua em parceria com os municípios. “Este é um governo solícito que sempre está de portas abertas e que trabalha na busca conjunta por soluções para os problemas de nossas cidades. E a visita do vice-governador José Eliton aqui em Itumbiara é a prova de que essa parceria continuará forte”, afirmou.

Ainda no gabinete do prefeito Zé Antônio, José Eliton ouviu as demandas dos prefeitos presentes na reunião e se comprometeu a dar celeridade nas ações de competência do governo de Goiás e parcerias com as prefeituras. Participaram da audiência, além do anfitrião, os prefeitos de Caldas Novas, Evandro Magal; de Água Limpa, Valdir do Prado; e de Porteirão, José de Souza Cunha, entre outros.

José Cunha (PSDB) agradeceu a maneira carinhosa com que o governador Marconi Perillo e o vice-governador José Eliton recebem os prefeitos e ouvem as demandas, sempre, segundo ele, de forma democrática e municipalista. “Reconhecemos que esse governo provou não somente para Goiás, mas, para o Brasil, que temos plenas condições de continuar; nosso estado está no rumo certo”, disse o prefeito.

O chefe do executivo de Caldas Novas, Evandro Magal (PP), reforçou as falas dos prefeitos que “reconhecem a importância de um governo que vai aos municípios e que cuida das demandas da população; que discute convênios e parcerias pelo bem do povo e a execução de obras importantes”, observou Magal. Ele convidou a todos os prefeitos para que outra reunião como essa de Itumbiara, na companhia do vice-governador, ocorra em Caldas.

Por fim, o vice-governador José Eliton reuniu-se com os vereadores como forma de ouvir também o Poder Legislativo municipal. “Assim como fiz nesta quarta-feira (15), durante a sessão solene que marcou o início do segundo biênio da 18ª Legislatura da Assembleia Legislativa, reconheço a importância da parceria entre os poderes Executivo e Legislativo na construção de soluções para os problemas, seja em nível de Estado, seja nos municípios”, acentuou.

Fotos: Jota Eurípedes