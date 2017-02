Museu Zoroastro Artiaga comemora 71 anos

Data de publicação: 6 de fevereiro de 2017 - 18:20

O Museu Zoroastro Artiaga está comemorando nessa segunda-feira, dia 6, 71 anos de sua fundação. Unidade da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce), o Museu fica na Praça Cívica, em Goiânia, e recebe uma média de 800 visitantes por mês, podendo chegar a 2 mil em exposições.

Além da exposição permanente, com o rico acervo sobre a história e arqueologia de Goiás, está atualmente em cartaz a mostra Fé, Festas e Tradições, onde o público pode conhecer diversas tradições goianas como as Cavalhadas, Pastorinhas e Folia de Reis.

Segundo a diretora do Museu, Neusa Almeida, um catálogo com a biografia do professor Zoroastro Artiaga, que foi o primeiro diretor do museu, está sendo preparado para comemorar a data, assim como uma série de mesas redondas com temas diversos como Cerrado, Geologia entre outros. A primeira será no dia 15 de março, e vai reunir especialistas para falar da história do museu e de Zoroastro Artiaga.

Parte do conjunto art deco da Praça Cívica, o museu é uma visita imperdível, e funciona de terça a sexta-feira, das 9 às 17 horas, e aos finais de semana e feriados das 9 às 15 horas.

Mais informações: (62) 3201-3004