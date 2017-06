Na Expo Aparecida, Marconi destaca consolidação industrial do município

Data de publicação: 21 de junho de 2017 - 22:33

O governador Marconi Perillo participou, no início da noite desta quarta-feira, dia 21, da abertura da segunda edição da Expo Aparecida – Feira de Comércio, Indústria e Logística, realizada pela Associação Comercial e Industrial de Aparecida de Goiânia (Aciag) e Prefeitura de Aparecida de Goiânia, com apoio do governo estadual. A exposição, localizada All Park Polo Empresarial, vai até o dia 23. A estimativa é de que ela movimente R$ 50 milhões em negócios.

Em entrevista à imprensa e no discurso de abertura da Expo Aparecida, Marconi destacou que o município se consolidou industrialmente, e é hoje o mais importante do interior do Estado. Ressaltou que Aparecida tem economia diversificada, polo tecnológico, de comércio e de serviços muito forte. “Essa exposição começa a mostrar a pujança de Aparecida aos olhos do Estado e do mundo. Não tenho dúvidas de que lá para o 5º ou 6º ano essa exposição movimentará centenas de milhões. Vai se transformar em uma das principais feiras do Brasil”, disse.

Ele assinalou que a industrialização de Aparecida se deve muito à boa gestão municipal e às políticas de incentivos ficais do governo estadual, que resultaram na atração de centenas de empresas nos últimos anos para Goiás, de diferentes ramos. “O empresário vem para Goiás porque tem segurança jurídica, porque encontra aqui boas condições de Saúde, Educação, Segurança, porque tem um bom ambiente de negócios, e tem também um bom mercado consumidor, além de boas condições de investimento, e dos incentivos fiscais que concedemos, agora consolidados em forma de lei federal”, declarou.

Aparecida de Goiânia tem o 2º maior PIB do Estado, e possui hoje 40 mil empresas ativas. Neste ano, o município já gerou centenas de empregos. O prefeito Gustavo Mendanha também destacou os incentivos fiscais concedidos pelo Governo de Goiás como um dos principais responsáveis pela atração de empresas para o município, e agradeceu a Marconi pelas inúmeras parcerias. “O senhor é sempre recebido com muito carinho por tudo o que fez por Aparecida, e por sempre nos trazer boas notícias”, disse.

Presidente da Aciag, Osvaldo Zilli elogiou Marconi pela condução de um dos estados que mais geram empregos no País, e agradeceu pelas parcerias construídas com a Associação. Marconi lembrou as parcerias exitosas com o ex-prefeito Maguito Vilela, e ressaltou o compromisso de continuar no mesmo caminho com o prefeito Gustavo Mendanha. “Tenho a certeza de que continuaremos um trabalho exitoso em conjunto, como já viemos fazendo”, afirmou.

Participaram também do evento o ex-prefeito de Aparecida, Maguito Vilela; o secretário de Desenvolvimento Econômico, Francisco Pontes, o deputado federal Daniel Vilela, entre outras autoridades.

Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás