Nas redes sociais, Marconi anuncia nomeação de Benedito Torres como novo procurador-geral de Justiça

Data de publicação: 4 de fevereiro de 2017 - 14:22

O governador Marconi Perillo já encaminhou à Casa Civil a nomeação de Benedito Torres novo Procurador-Geral de Justiça de Goiás para o biênio 2017-2018, respeitando o resultado da eleição realizada ontem pelos membros do Ministério Público de Goiás. A informação foi publicada em seus perfis pessoais nas redes sociais na tarde deste sábado, dia 04. O procurador de Justiça foi o mais votado da lista tríplice da eleição interna realizada nesta sexta-feira, dia 3, para escolha do novo chefe do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO).

O resultado da eleição foi oficialmente apresentado ao governador neste sábado pelo atual procurador-geral de Justiça, Lauro Machado. Marconi, mais uma vez, referendou a escolha da maioria dos procuradores e promotores de Justiça do Estado e determinou à Secretaria de Estado da Casa Civil a redação do decreto de nomeação de Benedito Torres como o mais votado dos três nomes da lista.

“Recebi no começo da tarde de hoje o procurador-geral de Justiça, Dr. Lauro Machado, que me trouxe o resultado da eleição que escolheu o seu sucessor”, afirmou o governador na postagem. “Na eleição de ontem, o procurador Benedito Torres foi o mais votado pelos colegas. Em ato contínuo, encaminhei o despacho à Casa Civil para nomeação do Dr. Benedito Torres como novo procurador-geral de Justiça do Estado de Goiás, respeitando a democracia e a escolha dos membros do Ministério Público”, anunciou o governador.

Com 193 votos, o procurador Benedito Torres venceu a eleição para procurador-geral, em resultado proclamado pela Comissão Eleitoral do Ministério Público Estadual às 18 horas desta sexta-feira (3 de fevereiro). A eleição foi disputada ainda pelos promotores de Justiça Rodney da Silva, que teve 150 votos, e Ana Maria Rodrigues da Cunha, que obteve 118 votos. A votação foi realizada no Colégio de Procuradores.

Nesta sexta-feira, dia 3, o governador cumprimentou o MP pela realização da eleição do novo procurador-geral. “Cumprimento o Ministério Público de Goiás pela eleição que formou a lista tríplice para escolha do novo procurador-geral de Justiça do Estado”, disse Marconi. “Outra vez os integrantes do MP puderam exercer a plena democracia com o direito do voto”, afirmou o governador, em postagens no Facebook (www.facebook.com/MarconiPerillo), no Twitter (www.twitter.com/MarconiPerillo) e no Instagram (www.instagram.com/Marconi Perillo).Marconi recebeu o atual procurador-geral Lauro Machado hoje, que lhe entregou o resultado da eleição, onde Benedito foi o mais votados pelos colegas.

Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás