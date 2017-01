Navarrete: Vamos avançar ainda mais sob a liderança de Marconi

Data de publicação: 6 de janeiro de 2017 - 17:49

O novo secretário da Fazenda, Fernando Navarrete, afirmou nesta sexta-feira, dia 6, durante solenidade de posse, que vai trabalhar sob a liderança do governador Marconi Perillo para que Goiás apresente resultados acima da média nacional e avance ainda mais.

“Com a liderança do senhor, governador, certamente sabermos enfrentar os inúmeros desafios que nos esperam. Goiás está muito melhor que a maioria dos estados. Mas isso não nos acomoda. Vamos trabalhar por resultados ainda melhores”, afirmou.

A solenidade, realizada no Auditório Mauro Borges, no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia, teve a participação da procuradora de Justiça, Ivana Farina (sua esposa), além de dezenas de servidores, secretários, deputados estaduais. “Nesse momento em que o universo político é tão questionado, é importante lembrar de grandes estadistas. O governador Mauro Borges foi um deles. O outro foi o senhor, Marconi Perillo. A partir de 1999, melhoramos muito”, afirmou.

Navarrete disse que a forma que pretende imprimir à frente da Sefaz já começou a ser expressa, por meio da reformulação do calendário do IPVA. “Este é apenas um sinal de que não vamos esquecer o foco no crescimento e em nossa obrigação de entregar à sociedade todas as ferramentas necessárias para seu desenvolvimento”, afirmou.

Ele ainda elogiou a ex-secretária Ana Carla Abrão pelo seu trabalho. “Podemos vislumbrar dias melhores graças ao trabalho da competente e minha amiga Ana Carla. Não fiz modificação na equipe. Estou assumindo com a equipe dela”, afirmou.

Na comparação com outros estados, Navarrete disse estar satisfeito por ver que Goiás se encontra melhor estruturado financeiramente do que os demais estados. “Mas precisamos estar atentos, pois a situação exige cuidado. Precisamos dar continuidade ao trabalho que já vinha sendo desenvolvido para conseguirmos ultrapassar essa crise”, declarou.

Posse

Fernando Navarrete assumiu o cargo em ato de posse comandado pelo governador Marconi Perillo. O cargo foi transferido de Ana Carla Abrão para o novo titular da Sefaz. O novo secretário da Fazenda tem dupla formação, advogado e economista, e também mestre pela Universidade Católica de Louvain, na Bélgica.

Ele deixa a presidência da holding Celg Participações (Celg Par), formada pela Celg Geração e Transmissão (Celg GT) e que incluía ainda a Celg Distribuição, adquirida em novembro pela gigante do setor energético italiana Enel, proprietária da Usina de Cachoeira Dourada.

Navarrete estava na Celg desde 2011. Antes disso, foi procurador-geral de Contas do Tribunal de Contas do Estado (TCE) e professor da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) e da Faculdade Anhanguera.

Gabinete de Imprensa do Governador