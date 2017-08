Nerópolis busca junto ao Governo de Goiás trazer novos investimentos ao município

Data de publicação: 30 de agosto de 2017 - 10:01

O secretário de Desenvolvimento, Francisco Pontes, recebeu na terça-feira, dia 29, em seu gabinete o prefeito de Nerópolis, Gil Tavares. Na ocasião, trataram sobre estratégias de atração de investimentos para o município.

Participaram da reunião o chefe de Gabinete de Gestão da Promoção e Atração de Investimento de Negócios (Invest Goiás) da SED, Luiz Otávio Nascimento, o superintendente de Indústria e Comércio, Luiz Medeiros, além de secretários do município de Nerópolis que acompanhavam o Prefeito.

Segundo o titular da SED, Francisco Pontes, o governo de Goiás tem atuado em diversas frentes com o objetivo de mostrar as potencialidades do Estado para investidores nacionais e internacionais. “As missões comerciais internacionais, nossa participação em feiras nacionais e internacionais, o receptivo e as relações cordiais estabelecidas com as embaixadas, além é claro de nossa política de incentivos fiscais, todas estas ações vêm ao encontro do objetivo de trazermos mais empresas e indústrias para Goiás, com foco na geração de emprego e renda”, frisou Pontes.

O prefeito Gil Tavares se colocou à disposição para ajudar o Estado nesta busca por novos investidores, apresentou também um pouco do que o município pode oferecer às empresas e indústrias que se interessem em se instalarem em Goiás.

Mais informações: (62) 3201-5556

Assessoria de Comunicação da SED