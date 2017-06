Nerópolis tem nova pista de prova prática do Detran

Data de publicação: 19 de junho de 2017 - 8:03

O Detran-GO irá homologar, nesta segunda-feira, dia 19, a nova pista de prova prática de direção veicular em Nerópolis. No dia da homologação, a pista já conta com 171 candidatos inscritos, 102 para categoria B (carro) e 69 A (motocicleta). A nova pista fica no Bairro Botafogo, Avenida Xavante.

As novas pistas padronizadas, que vem sendo implantadas em todo o estado, buscam proporcionar uma melhor formação ao condutor e oferecer conforto e comodidade a candidatos, instrutores e familiares. A padronização das pistas integra uma série de ações que têm como foco a redução do número de acidentes de trânsito.

De acordo com o presidente do Detran-GO, Manoel Xavier Ferreira Filho, a implantação das pistas, que está sendo feita em parceria com Centros de Formação de Condutores (CFCs), busca reproduzir, ao máximo, situações que motoristas e motociclistas encontrarão no dia a dia, respeitando os limites imposto pela Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

O circuito de motocicleta, por exemplo, passa a exigir maior habilidade do candidato. Ele terá que fazer trajeto comum, rampa e transitar por uma área de desenvolvimento, que o obrigará a trocar marchas por várias vezes. “Os motociclistas são mais de 60% das vítimas graves de acidentes de trânsito. Não podemos tolerar isso. Dentro dos limites impostos pela legislação, temos procurado qualificar esse condutor, com vistas à redução das mortes no trânsito”, explica Manoel Xavier.

O local de prova prática para veículos de quatro rodas também sofreu intervenção e passou a contar com três trajetos alternativos, além da baliza e rampa. Só no momento em que entrar no veículo o candidato à categoria B será informado do caminho a ser percorrido, evitando que ele seja capacitado apenas para conduzir o veículo no percurso.

Comunicação Detran-GO