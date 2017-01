Noite de gala encerra curso de dança Vaganova

Data de publicação: 21 de janeiro de 2017 - 8:32

O curso intensivo de dança com metodologia Vaganova, realizado pelo Itego em Artes Basileu França em parceria com a escola de dança Vórtice, de Uberlândia (MG), será encerrado neste sábado, dia 21, com uma noite de gala clássica no Teatro Basileu França, às 19 horas. Os ingressos terão preço promocional de R$ 5 e poderão ser adquiridos na bilheteria do Teatro no dia do espetáculo, a partir das 17 horas.

Na noite de gala, os alunos apresentarão remontagens de trabalhos desenvolvidos durante o curso que teve início no dia 10 deste mês. São conjuntos de repertório, solos e grand pas de deux. O curso está sendo ministrado pelo segundo ano seguido e reúne professores brasileiros e russos, como Vladimir Rybyakov, Ady Adoor, Olga Dolganova, Simone Malta, Guiomar Melo, entre outros.

Mais informações: (62) 3201-4050