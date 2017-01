Nomeados gerentes do processo de Meritocracia

Data de publicação: 6 de janeiro de 2017 - 17:38

O governador Marconi Perillo assinou, nesta sexta-feira, dia 6, o decreto de nomeação dos 362 gerentes selecionados pelo 7º Processo de Seleção de Gerentes por Capacitação e Mérito, a Meritocracia. A assinatura foi durante a solenidade de posse do novo secretário da Fazenda, Fernando Navarrete, no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia.

Com a nomeação, os candidatos devem aguardar a publicação no Diário Oficial do Estado, o que deve ocorrer nos próximos dias. Os selecionados devem tomar posse ou, se já ocupam o cargo, serão reconduzidos. Todos passarão por Curso de Formação para Gerentes. Eles serão avaliados por um prazo máximo de 90 dias para garantir que atenderão às demandas exigidas para o cargo.

O processo, regulamentado pelo decreto número 8.734, de 1º de setembro de 2016, ofertava 411 vagas e obteve 1.457 inscritos que passaram por processo seletivo iniciado em setembro e finalizado com a publicação do resultado em dezembro do ano passado. Delas, 49 vagas não foram preenchidas ou por não terem concorrência ou pelo fato de os candidatos não conseguirem chegar à fase final.

Seleção

A seleção envolveu análise curricular, prova objetiva, elaboração de plano de ação e entrevista profissional para o preenchimento das vagas em diversas secretarias e órgãos do Estado.

Mais informações: (62) 3201-5715