Nomeados mais cem aprovados no concurso da UEG

Data de publicação: 28 de dezembro de 2016 - 19:00

Foi publicada nesta quarta-feira, dia 28, no Diário Oficial do Estado, edição 22.474, a nomeação de 100 aprovados no último concurso público da Universidade Estadual de Goiás (UEG). Os candidatos foram aprovados para os cargos de Assistente de Gestão Administrativa (52) e Analista de Gestão Administrativa (48). Com isso, já foram nomeados 200 candidatos – da primeira turma de 100, nem todos tomaram posse.

A solenidade de posse será agendada pela Governadoria do Estado. De acordo com o secretário de Gestão e Planejamento de Goiás (Segplan), Joaquim Mesquita, as nomeações seguem planejamento acertado com a Reitoria da UEG e levam em conta a substituição de temporários e a capacidade orçamentária da universidade. “Apesar da crise financeira enfrentada pelo País, o Governo de Goiás tem feito um esforço e conseguido garantir essas nomeações. Um número expressivo de concursados da UEG já foi nomeado”, avalia.

A lista completa pode ser consultada na página do Diário Oficial do Estado: http://www.abc.go.gov.br/pagina/diario/

Mais informações (62) 3201-5715