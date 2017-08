Nota Fiscal Goiana: mais de 197 mil pessoas alcançam desconto no IPVA

Data de publicação: 25 de agosto de 2017 - 10:01

Um total de 197.292 pessoas já garantiu desconto no valor do IPVA de 2018 por ter atingido a quantidade de bilhetes necessária por meio do Programa Nota Fiscal Goiana. O desconto varia de 5% a 10% com base na quantidade de bilhetes acumulada por cada participante do programa. Com a geração dos bilhetes para o sorteio deste mês, os primeiros 207 consumidores atingiram o percentual máximo de 10% de desconto, conforme levantamento divulgado hoje pela coordenação do programa.

O levantamento, que é atualizado mensalmente após a geração dos bilhetes para cada sorteio, detalha a quantidade de pessoas em cada faixa de desconto: a maioria – 167.617 – acumulou bilhetes para ganhar 5%; outros 23.543 já têm 6%; 4.272 estão na faixa de 7%; 1.172 alcançaram 8% de desconto e, 481 cadastrados têm 9%. Quase 94 mil ainda não atingiram a quantidade mínima de bilhetes para acumular pontos e 29 mil não têm bilhetes neste exercício.

Esses números ainda vão sofrer alterações tanto no sentido de ampliar o percentual de desconto quanto no de aumentar o número de beneficiados. “Isso porque ainda serão contabilizados os bilhetes gerados para os sorteios de setembro, outubro, novembro e dezembro, o que irá elevar bastante esses números pela evolução que percebemos mês a mês ”, ressalta o coordenador da Nota Goiana, Leonardo Vieira de Paula. Ele ressalta, ainda, que os bilhetes de dezembro são contabilizados com o somatório das notas fiscais com CPF das compras realizadas até o mês de setembro.

Além disso, o programa está recebendo uma média de 250 cadastramentos por dia, o que também vai contribuir para aumentar o número de beneficiados pelo desconto do IPVA. Ao se inscrever, o sistema busca todas as notas emitidas com o CPF daquele novo participante desde o início do programa, em dezembro de 2014.

Para se inscrever ou para consultar o percentual de desconto do IPVA basta acessar www.nfgoiana.sefaz.go.gov.br. Dúvidas podem ser esclarecidas pelos telefones 4000-1000 (Goiânia e região metropolitana) e 0800 942 9011 para o interior do Estado.

Comunicação Sefaz