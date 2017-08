Nota Fiscal Goiana vai sortear prêmio extra de R$ 1 milhão em dezembro

Data de publicação: 23 de agosto de 2017 - 15:34



A Secretaria da Fazenda vai sortear em dezembro prêmio extra de R$ 1 milhão entre os consumidores cadastrados no Programa Nota Fiscal Goiana. Este será o terceiro prêmio desse valor desde o início das premiações, em maio de 2015. Vão concorrer todos os bilhetes acumulados pelo consumidor nos sorteios de janeiro a dezembro deste ano, sendo que o prazo para compras, para quem quer pontuar para o prêmio de R$ 1 milhão, é até o dia 30 de setembro.

As compras feitas depois de setembro, serão contabilizadas para o sorteio de janeiro, conforme prevê o regulamento do programa. Esse período de três meses entre a data da compra e a inclusão da nota ou cupom fiscal na pontuação, é o prazo que a empresa tem para encaminhar à Sefaz os dados da operação. No entanto, o superintendente executivo da Receita Estadual, Adonídio Neto Vieira Júnior, ressalta que “nos casos de emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e de Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e) elas já aparecem poucas horas após a compra na relação de notas do participante no site do programa Nota Goiana. Essa é uma das vantagens que esses documentos eletrônicos oferecem ao consumidor”, afirma.

A Sefaz ressalta que, na hora da compra é fundamental que o consumidor exija o CPF na nota fiscal. Porém, caso esse documento não apareça na relação das notas disponibilizada no site do programa, ele pode registrar uma reclamação no site, no módulo Fazer Nova Reclamação.

Cada R$ 100 em compras no comércio varejista equivale a um bilhete e, na semana que antecede os sorteios, os valores das notas de cada consumidor são totalizados para geração dos bilhetes que são atribuídos ao participante eletronicamente conforme explica o coordenador da Nota Goiana, Leonardo Vieira de Paula. Os dois primeiros prêmios de R$ 1 milhão, um em dezembro de 2015 e outro em dezembro de 2016, saíram para duas consumidoras de Goiânia.

O programa tem mais de 320 mil consumidores cadastrados e quem ainda não está participando, basta acessar o site do programa www.nfgoiana.sefaz.go.gov.br, clicar em cadastre-se e seguir as instruções para preenchimento do formulário. Depois, é só continuar pedindo o CPF na nota.

Prêmios mensais

Além do prêmio extra de R$ 1 milhão em dezembro, a Nota Goiana sorteia todo mês 151 prêmios, sendo um de R$ 200 mil, 50 de R$ 1 mil e 100 de R$ 500 (valores brutos). Além disso, premia com R$ 50 mil uma instituição filantrópica indicada pelo ganhador do prêmio principal. A escolha da entidade deve ser feita por meio do site do programa, antes dos sorteios. Se o ganhador do prêmio principal não tiver escolhido a entidade é feito sorteio entre as apontadas pelos ganhadores dos prêmios menores.

Comunicação Setorial – Sefaz