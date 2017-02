Nova agenda do governador para esta quinta-feira

Data de publicação: 9 de fevereiro de 2017 - 9:26

O governador Marconi Perillo lança nesta quinta-feira, dia 9, o Programa Passe Livre Estudantil 2017. A solenidade começa às 11 horas, no Auditório Mauro Borges do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, que fica na Praça Cívica, no Centro de Goiânia.

À tarde, o governador tem compromissos em Brasília. Marconi participa nesta quinta-feira, às 14h30, de reunião de trabalho com o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Antônio Imbassahy, na Esplanada do Ministérios, Bloco F. Ainda em Brasília, o governador se reúne, às 15h30, com o ministro de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, Gilberto Kassab, na Esplanada do Ministérios, Bloco E.