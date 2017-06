Nova agenda do governador para esta segunda-feira

Data de publicação: 19 de junho de 2017 - 11:24

Nesta segunda-feira, dia 19, o governador Marconi Perillo participou do ato de envio das doações de alimentos para Estados de Alagoas e Pernambuco, às 9 horas, no 1.º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar – Rua 66, número 253, Centro de Goiânia.

Programação segue às 12 horas, com assinatura de protocolo para a constituição da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços Brasil-Argentina em Goiás, no Palácio das Esmeraldas.

E, às 14 horas, participa da apresentação do TecnoPark de Goiás, em implantação no município de Hidrolândia. A solenidade acontece na Sala de Reuniões do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, no 10º andar.

Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás