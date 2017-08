Novas detonações de rochas podem ocorrer durante duplicação na GO-080

Data de publicação: 29 de agosto de 2017



Na última semana, a Agetop comandou detonação de rocha na rodovia GO-080, no trecho entre Nerópolis e Petrolina de Goiás, onde estão em andamento as obras de duplicação de cerca de 70 quilômetros, de Nerópolis até o Entroncamento com a BR-153. O tráfego foi interrompido nos dois sentidos da via por aproximadamente duas horas para a detonação, retirada dos destroços e lavagem da pista.

A duplicação prossegue e novas detonações de rochas poderão ocorrer ao longo do andamento das obras.