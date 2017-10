Novembro Azul: Mutirão no HGG vai zerar demanda por cirurgias de próstata

Data de publicação: 31 de outubro de 2017 - 17:43

Com o intuito de chamar a atenção do público masculino sobre a importância de cuidar da saúde de forma integral, o Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG vai promover durante este mês várias ações alusivas ao Novembro Azul. A principal delas é o mutirão de cirurgias de próstata (prostatectomia), que vai zerar a demanda por este tipo de procedimento. Cerca de 35 pacientes serão operados, além da produção normal do hospital. A fachada do hospital vai permanecer na cor da campanha durante o mês, e exibirá uma lona com a frase “Novembro Azul – O mês da saúde do homem e do combate ao diabetes. Previna-se. Consulte um médico”.

Nesta quarta-feira, dia 1º, o médico residente da especialidade de urologia, Marco Túlio Resende da Cunha, ministra palestra no Ambulatório de Medicina de Avançada (AMA), a partir das 8h30. Com o tema “Novembro Azul: prevenção ao câncer de próstata”, o médico irá abordar sobre a importância do diagnóstico precoce, a estimativa de novos casos em 2017, além do tratamento da doença.

O chefe do Serviço de Urologia do HGG, Theo Costa, explica que o câncer da próstata, alvo do Novembro Azul, é uma doença maligna, e mais comum entre os homens, por isso que é tão discutida. “É uma doença silenciosa, que se diagnosticada em fase inicial, tem até 80% de chances de cura. Por isso a importância da realização dos exames de prevenção, conhecido como PSA (exame de sangue), aliado ao exame de toque da próstata”, explicou.

Novembro Azul

É uma campanha de conscientização efetuada por diferentes entidades no mês de novembro cujo objetivo é esclarecer a população, especialmente os homens, sobre as doenças masculinas, enfatizando a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata. Segundo o Instituto Nacional de Câncer – INCA, a estimativa é que em 2017, tenhamos cerca de 61.200 casos de câncer de próstata diagnosticados no País. O câncer de próstata é a segunda principal causa de óbitos e a mais comum entre os homens em todo o mundo, depois do câncer de pulmão.