Novo laboratório da Segurança vai atuar contra a lavagem de dinheiro

Data de publicação: 7 de fevereiro de 2017 - 18:23

Dirigentes e autoridades policiais gestoras de unidades especializadas da Polícia Civil de Goiás estiveram reunidos para a apresentação, em caráter técnico, do Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro, nesta terça-feira, dia 7. Coordenada pelo delegado Thiago Torres e ligado à Gerência de Inteligência da Polícia Civil, o laboratório é fruto da iniciativa do superintendente de Polícia Judiciária, Alécio Moreira.

A nova unidade vai oferecer, às autoridades policiais que se depararem com a ocorrência desse tipo de atividade criminosa em suas investigações, aporte de softwares e profissionais especializados, que produzirão dados destinados a reforçar o acervo probatório, nos inquéritos policiais instaurados para a apuração do crime de lavagem de dinheiro. De acordo com o delegado Thiago Torres, o Laboratório Contra Lavagem de Dinheiro é fruto de viagens para troca de experiências bem-sucedidas em outros estados brasileiros.

Para Alécio Moreira, a nova unidade vai tornar ainda mais eficiente a atividade-fim da Polícia Civil como da Polícia Judiciária. “Com esse novo aporte, poderemos aprofundar de maneira considerável as investigações de lavagem de dinheiro, instrumento largamente utilizado pelas organizações criminosas, para conferir ao fruto de suas atividades a aparência de legalidade”, destaca.