Novo Planalto recebe R$ 1 milhão de convênio do Goiás na Frente

Data de publicação: 23 de agosto de 2017 - 19:17

A Prefeitura de Novo Planalto firmou convênio com o governo do Estado, na tarde desta quarta-feira, dia 23, por meio do qual receberá R$ 1 milhão do Programa Goiás na Frente. A solenidade, que contou com a presença do governador Marconi Perillo e do vice-governador e coordenador do programa, José Eliton, que assinaram pelo governo goiano, ocorreu na sede da Câmara Municipal.

Novo Planalto, com 4,2 mil habitantes, está localizada na Região Norte do Estado, a 490 quilômetros da capital. No último dia 1º de junho, comemorou 28 anos de emancipação de São Miguel do Araguaia, município que fica a 75 quilômetros de distância.

“O meu conceito sobre o programa Goiás na Frente é o mais positivo possível. Estamos diante de uma crise nacional sem precedentes e que acaba por dar ressonância nos municípios, principalmente aqui em Novo Planalto. Então, essa ajuda que o governo estadual está dando aos prefeitos eleitos no ano passado é de suma importância”, declarou o prefeito Davi José.

Davi fez questão de enaltecer a atitude democrática do Governo de Goiás ao não impor nenhuma exigência para liberar os recursos e definir sua aplicação. “Estivemos com o governador no início do ano para apresentar uma relação de obras prioritárias. Ele não nos exigiu nada em troca. Nós é que definimos que iríamos aplicar o dinheiro deste convênio em obras de recuperação asfáltica. Vamos também pavimentar 27 mil metros quadrados de ruas e avenidas da cidade. Com isso, teremos uma cidade 100% pavimentada”.

O governador Marconi Perillo disse estar se esforçando para concluir a pavimentação da rodovia Bonópolis a Novo Planalto, beneficiando uma região que, segundo as previsões, será futuramente um oásis da soja no Brasil. “Já temos quase 50% da terraplanagem concluída. Alguns trechos já estão recebendo capa asfáltica. Até o ano que vem queremos inaugurar essa rodovia”, anunciou.

Gabinete de Imprensa do Governador