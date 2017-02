Novo quartel vai modernizar e reaparelhar o Corpo de Bombeiros

Data de publicação: 6 de fevereiro de 2017 - 7:30

As obras do novo quartel da Ajudância-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás, no Jardim América, em Goiânia, estão em ritmo acelerado e já tem data prevista para inauguração. O local vai abrigar, além da Ajudância-Geral, todas as seções do Estado-Maior Geral, o Comando de Gestão e Finanças (CGF) e uma unidade operacional. Serão três pavimentos com infraestrutura moderna projetada para atender as necessidades da corporação.

“Queremos inaugurar esse prédio no dia 2 de julho, Dia do Bombeiro. Será um presente que o governador Marconi Perillo dará à toda corporação”, antecipa o comandante-Geral do Corpo de Bombeiros, coronel Carlos Helbingen Júnior, após vistoria que fez às obras. Ele atribui à “administração ousada” do governador Marconi Perillo as melhorias que “estão resultando no reaparelhamento e modernização do Corpo de Bombeiros”.

Localizado no Jardim América, nas imediações do chamado alto do Setor Bueno, região de muitos prédios, o novo Quartel da Ajudância-Geral contará com um veículo auto-bomba de combate a incêndio, uma unidade de resgate e auto-escada (conhecida popularmente por escada magirus) ideal para resgate em altitude, além de salas de aula e de administração. “Essa estrutura aumentará a capilaridade no atendimento àquela região, junto com os novos equipamentos que possibilitarão mais eficiência e tempo-resposta de resgate”, explica.

Além disso, ele conta que nos mandatos do governador, de 2012 até agora, a corporação recebeu 50 caminhões de combate a incêndio que foram distribuídos em todo o Estado e 100 unidades de resgate. Segundo ele, ainda foram realizados nesse mesmo período 3.800 cursos divididos em qualificação, especialização e formação. Número maior do que o efetivo da corporação que é de 2.700 bombeiros militares. “Isso mostra que foram realizados mais de um curso por pessoa”, contabiliza.

Outros avanços

O Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO) prevê um aumento significativo do número de atendimentos e programas para 2017. Importantes conquistas foram alcançadas em 2016, como aquisição de equipamentos, materiais operacionais e veículos de combate a incêndio, além da construção e ampliação de unidades em diversos municípios goianos. No total, durante o ano, o Governo do Estado destinou à corporação R$ 19,1 milhões.

Em 2016, o CBMGO realizou 71.701 atendimentos de resgate, 4.089 relativos a incêndios urbanos, 11.042 de busca e salvamento, 7.099 combates a incêndios florestais e outras 921 ocorrências. Outro serviço relevante prestado pelos bombeiros foi a realização de 21.022 ações preventivas em todo o Estado.

Ainda durante o ano passado, o Corpo de Bombeiros realizou 156.441 inspeções prediais, o que corresponde a uma média de 20% de superação em relação à meta estabelecida pela corporação. Foram analisados também 10.660 projetos, com uma média de 30% em relação à meta.

O coronel Carlos Helbingen Júnior, afirma que todos os investimentos contribuem com a realização do trabalho dos profissionais que se empenham ao máximo na prestação de serviços de qualidade à população. “Nosso objetivo é evitar, prevenir e mitigar os riscos. E, para desempenharmos bem nossas funções, é essencial que tenhamos investimentos”, afirma.

Somente em viaturas foram investidos mais de R$ 10 milhões. São dois caminhões de combate a incêndio, cinco caminhões de salvamento de grande porte, 30 unidades de resgate, cinco caminhonetes para salvamento rápido, 12 viaturas para inspeções prediais e duas para adentramento em regiões de difícil acesso.

Novos quartéis

Em 2016 foram finalizados e entregues os quartéis de Quirinópolis, Ipameri, Uruaçu e Posse. Estão em fase de conclusão as unidades de São Miguel do Araguaia, Cristalina, Goianira e Santo Antônio do Descoberto. Na capital o quartel do comando geral e unidade operacional do Jardim América. Ao todo, as obras estão estimadas em mais de R$ 7,4 milhões.

Outros empreendimentos que auxiliarão o Corpo de Bombeiros na prestação de serviços à população foram erguidos por meio de parcerias com os municípios. São os casos da Academia Bombeiro Militar e Centro de Treinamento do Quartel de Caldas Novas, tanque de mergulho e revitalização da pista de treinamento do 1º Batalhão, em Goiânia, e outros quartéis, em Aparecida de Goiânia. Juntas, essas obras chegam a mais de R$ 7,3 milhões investidos na corporação. Além das prefeituras, são realizados também convênios com a União.

Ainda em 2016, o Governo de Goiás concedeu promoção a 90 oficiais e 300 praças do CBMGO. Além disso, os bombeiros militares receberam mais de R$ 2,8 milhões em equipamentos operacionais.