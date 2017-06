Novo sistema de captação de água em Anápolis deve ficar pronto até outubro

Data de publicação: 21 de junho de 2017 - 17:07

Numa manhã de despachos e autorizações, o governador Marconi Perillo determinou nesta quarta-feira, dia 21, por meio da Saneago, o início da obra de infraestrutura urbana mais importante da cidade Anápolis: a solução para o problema de falta de água tratada.

No quilômetro 417, da BR-414, próximo ao distrito de Planalmira, o governador, acompanhado pelo prefeito Roberto Naves, acionou as máquinas da Saneago que vão trabalhar na construção de um sistema de captação de água do Rio Capivari até a adutora do Piancó, aumentando substancialmente a oferta para a população anapolina. Na prática, o sistema vai atuar com uma fonte reserva, em casos de queda na vazão do Piancó I e Piancó 2, nos períodos de estiagem.

A obra, inteiramente bancada com recursos da Saneago, foi orçada em R$ 3,8 milhões e se insere no contexto dos investimentos globais do Estado em Anápolis, na área de saneamento básico, cuja rubrica orçamentária é de R$ 120 milhões. O novo sistema de captação no Capivari, com 3,9 quilômetros de extensão, deve ficar pronto até outubro próximo e terá capacidade de vazão de 170 litros por segundo.

Em rápida solenidade lançamento da obra, às margens da BR-414, Marconi explicou que dos R$ 800 milhões advindos com a privatização a Celg D, reservou R$ 200 milhões para obras da Saneago, boa parte para resolver o problema da escassez de água em Anápolis, que tanto aflige a população.

Enfatizou que existem quatro projetos estratégicos que estão sendo tocados pela Saneago: a conclusão do Complexo do Sistema Produtor Mauro Borges e obras de saneamento em Goiânia; o sistema produtor Corumbá IV, que vai beneficiar as populações do Entorno Sul do Distrito Federal, e o aumento da oferta de água em Anápolis, com a obra iniciada e a ligação definitiva do Capivari ao Piancó, com a construção de novas elevatórias e adutoras de água bruta.

Para Marconi, uma cidade do tamanho e da importância de Anápolis não pode conviver com o drama da falta de água. Ele prevê que em breve esse assunto será página virada. “Vamos dar solução a um problema para que Anápolis continue na ponta do desenvolvimento nacional”, afirmou em entrevista à imprensa após o lançamento da obra. Segundo ele, todas as obras do Estado em Anápolis foram retomadas, reforçando a parceria do Governo do Estado com a prefeitura.

Participaram do lançamento do sistema de captação do Rio Capivari, além do governador o vice-governador José Eliton, o presidente da Saneago, Jalles Fontoura, os secretários Francisco Pontes (Desenvolvimento), João Gomes (Extraordinário para Habitação).

Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás