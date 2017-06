Novos agentes prisionais começam aperfeiçoamento profissional

Data de publicação: 19 de junho de 2017 - 17:29

Teve início nesta segunda-feira, dia 19, o 2º Curso de Aperfeiçoamento Técnico-Profissional promovido pela Superintendência Executiva de Administração Penitenciária (Seap) da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP). Nesta edição, cerca de 100 agentes de segurança penitenciária, aprovados em concurso público e nomeados, em abril, pela Secretaria Estadual de Gestão e Planejamento (Segplan), vão receber treinamentos intensivos antes de assumirem a nova função no sistema prisional.

De acordo com superintendente executivo de Administração Penitenciária, coronel Victor Dragalzew, os novos profissionais vão adquirir, fundamentalmente, novos conhecimentos para desenvolver as atribuições que lhes competem. “A partir de agora eles passam a integrar a família da segurança pública. Para tanto, terão a oportunidade de compartilhar desafios e situações que exigirá conhecimento e bom senso na solução dos problemas”, declarou.

Dragalzew destacou, ainda, que espera de todos eles o compromisso e a responsabilidade que o cargo requer e que possam desempenhar a função com galhardia e honestidade. “Representam o futuro da Seap. Daqui a algum tempo estarão em funções estratégicas dentro do sistema”, ressaltou.

Durante a aula inaugural, o superintendente de Segurança Penitenciária, tenente-coronel Giovane Rosa da Silva, pediu aos novos servidores que coloquem em prática seus conhecimentos e dedicação em prol do sistema e da sociedade, “para que possamos atingir nossos objetivos de promover a ordem pública, a segurança, a humanização e a paz social”.

“O caminho do sucesso tem nomes: compromisso e honestidade. Compromisso e honestidade com a sociedade e com nossas famílias”. A mensagem foi deixada pelo superintendente de Reintegração Social e Cidadania da Seap, delegado Sidney Costa e Souza, para os novos agentes prisionais. Ele lembrou que os agentes prisionais trabalham diretamente com um dos bens mais valiosos da democracia, a liberdade.

Curso

O Curso de Aperfeiçoamento Técnico-Profissional, com carga horária de 197 horas, é voltado para a capacitação dos agentes de segurança prisional que tomaram posse no mês de abril passado. O treinamento é composto por quatro módulos, onde os alunos recebem treinamento teórico e prático sobre temas relacionados à administração penitenciária, centrais alternativas de execução penal, entre outras.

Os agentes vão receber, ainda, instruções táticas por parte do Grupo de Operações Penitenciárias (Gope), efetuar visitas de estudos e participar de estágio supervisionado, este último será realizado na regional onde serão lotados. Eles também vão se juntar aos outros 200 servidores capacitados na primeira edição do curso, encerrado na semana passada, para reforçar as unidades prisionais em todas as regiões do Estado.

