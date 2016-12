Novos equipamentos vão melhorar fiscalização nas GOs

Data de publicação: 26 de dezembro de 2016 - 17:09

O presidente da Agetop, Jayme Rincón, entregou nesta segunda-feira, dia 26, ao Comando de Policiamento Rodoviário da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), na GO-020 (saída para Bela Vista), quase 100 novos aparelhos que serão usados para melhorar a fiscalização das rodovias estaduais pavimentadas e garantir mais segurança para os motoristas. Foram entregues dez radares inteligentes móveis (tipo pistola) que podem captar um veículo com velocidade acima do permitido a até 1,2 quilômetros de distância (montados em tripés, de fácil deslocamento). A tecnologia é moderna e permite aos policiais o monitoramento de vários pontos.

Além disso, também foram repassados para o Comando Rodoviário 14 radares estáticos e 75 tablets que registram as infrações de trânsito com mais agilidade e em tempo real. Com o registro da placa, é possível identificar se o veículo é roubado, tem algum tipo de restrição como mandado de busca e apreensão ou está com IPVA atrasado. A entrega desses aparelhos faz parte de um conjunto de ações da Agetop que tem custo inicial previsto de R$160 milhões para os próximos três anos.

Mais informações: (62) 3265-4016