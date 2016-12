Novos municípios se destacam no Índice de Desenvolvimento

Data de publicação: 22 de dezembro de 2016 - 11:41



Edealina, na microrregião do Vale dos Bois, é o município com o melhor Índice de Desempenho (IDM) de Goiás, seguida de Goiânia e Cachoeira Dourada. De uma nota de zero a dez, sendo que quanto mais próximo de zero, pior é o desempenho, Edealina ficou com 5,79, enquanto a média dos 246 municípios goianos foi de 4,77. Na outra ponta do estudo, está Baliza, na microrregião de Aragarças, com a nota 3,48.

Esse é o resultado da 3ª edição do Índice de Desempenho dos Municípios elaborado pelo Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (IMB) da Secretaria de Gestão e Planejamento (Segplan) e divulgado nesta quinta-feira, dia 22. O IDM é formado por 37 variáveis de diversas fontes de informações contidas em seis dimensões: economia, trabalho, educação, segurança pública, infraestrutura e saúde.

Dos 246 municípios goianos, a metade (50%) teve pontuação do IDM menor que a média geral, de 4,77 pontos. Os dados do IDM mostram que a maior parte dos dez municípios posicionados entre os de melhor desempenho está localizada na região Centro-Sul do Estado, enquanto que aqueles que tiveram as menores pontuações estão na região Norte.

Surpresa

Segundo a superintendente do IMB/Segplan, Lillian Maria Silva Prado, há uma tendência de que quanto maior o número de habitantes de um município, melhor seu IDM, em função do desempenho das dimensões da economia, do trabalho e da infraestrutura.

Contudo, este ano, foi registrada uma exceção em Goiás. Edealina, com apenas 2.554 habitantes lidera o ranking do IDM geral com boa pontuação na saúde, na educação e na segurança pública. Mas o que puxou o índice pra cima foram as variáveis economia e trabalho, devido à instalação da Votorantim Cimentos, uma grande indústria de fabricação de cimentos, no final do ano passado, com investimentos de mais de R$ 600 milhões e está gerando 600 empregos. Durante o período da construção chegou a empregar 1.600 pessoas.

Goiânia conquistou o segundo lugar no ranking do IDM geral, com destaque nas dimensões infraestrutura (1º lugar), economia (1º lugar) e trabalho (7º lugar), embora perca posição em itens como segurança (232º lugar), educação (215) e saúde (191). Por ser a capital e por concentrar quase um terço da renda gerada no Estado, a cidade polariza boa parte dos municípios do Centro Norte do País, através de oferta de bens e serviços.

Entre os dez municípios melhores posicionados no IDM goiano constam ainda Cachoeira Dourada, Rio Quente, Aparecida do Rio Doce, Goiatuba, Chapadão do Céu, Ceres, Ouvidor e Santo Antônio de Goiás.

No outro lado da ponta estão, com exceção de Baliza, que se situa na microrregião de Aragarças e Varjão, no Centro-Sul, quatro municípios localizados na microrregião do Entorno de Brasília – Águas Lindas de Goiás, Corumbá, Novo Gama e Vila Propício -, dois na Chapada dos Veadeiros (Monte Alegre de Goiás e Cavalcante) e dois no Vão do Paranã (São Domingos e Flores de Goiás). Esses municípios têm uma combinação de baixa população, economia pouco expressiva e, consequentemente, baixo desempenho nas dimensões trabalho e economia.

Mapa

Em Goiás, 40,65% dos municípios possuem menos que 5 mil habitantes. A média do IDM geral desses municípios é a segunda maior (4,83). As dimensões que, nesse grupo, tiveram menor desempenho médio foram economia (1,57) e trabalho (2,91). No entanto, esses municípios possuem bons resultados no que se refere à segurança (8,26) e à saúde (7,68).

O município de Diorama, por exemplo, com 2.554 habitantes, obteve 9,75 na dimensão saúde e 8,89 na segurança, e, no entanto, ocupa o 59º lugar no ranking do IDM geral, isso se deve ao seu desempenho ruim nas dimensões economia e infraestrutura, 1,55 e 2,25, respectivamente.

Os municípios que possuem entre 5 e 10 mil habitantes representam 23,17% dos municípios do Estado. A média do IDM geral desses municípios é 4,75, sendo destaque a dimensão segurança com o resultado de 7,69. Nesse grupo, encontram-se quatro dos dez melhores do IDM: Cachoeira Dourada (3º lugar), Chapadão do Céu (7º lugar), Ouvidor (9º) e Santo Antônio de Goiás (10º). Também se encontram nesse grupo três dos dez piores do IDM, Monte Alegre de Goiás (238º), São João d’Aliança (238º) e Vila Propício (243º).

O grupo de municípios que possuem entre 10 e 20 mil habitantes representa 14,23% dos municípios do Estado. Nesse grupo, a média do IDM geral é de 4,65, sendo que não há nenhum município entre os dez melhores e há dois entre os dez piores, Corumbá de Goiás (237º) e São Domingos (245º).

Os municípios que possuem entre 20 e 50 mil habitantes representam 13,01% dos municípios goianos e apresentam a terceira maior média no IDM (4,81), sendo destaques os municípios de Goiatuba e Ceres, que ocupam, respectivamente, o 6º e 8º lugar no ranking estadual.

O conjunto de municípios que possuem entre 50 e 100 mil habitantes representa 4,47% dos municípios estaduais. A média do IDM deste grupo é 4,80, sendo destaques os municípios de Jataí e Inhumas, que ocupam o 29º e o 30º lugar, respectivamente. Nesse grupo, observa-se um bom desempenho da dimensão economia (2,45), o que reforça a relação entre tamanho populacional dos municípios e o IDM economia.

Apenas nove municípios de Goiás possuem população entre 100 e 500 mil habitantes, sendo que a média do IDM deles é de 4,47. Este grupo possui a terceira melhor média de desempenho da dimensão economia (2,44), sendo destaque o município de Anápolis que ocupa o 23º lugar no ranking do IDM geral (5,33).

Em Goiás, apenas um município – Aparecida de Goiânia -, além da capital, possui população superior a 500 mil habitantes. Em relação aos outros grupos, este possui a melhor média do IDM geral (5,14) e o melhor desempenho nas dimensões infraestrutura (5,55) e economia (4,20). O município de Goiânia ocupa a 2ª posição no ranking do IDM geral e Aparecida de Goiânia a 184ª.

O que é?

O IDM é uma medida para avaliar o desempenho socioeconômico dos municípios de Goiás. O objetivo do indicador é dotar a administração pública municipal e a sociedade com uma ferramenta capaz de prover um diagnóstico amplo do município de modo a subsidiar o planejamento, além de fornecer elementos para uma análise comparativa dos municípios goianos nas suas diversas dimensões.

Mais informações: (62) 3201-5738 e 3201-5715

*Comunicação Setorial da Segplan